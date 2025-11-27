Елтон Џон се полошо: „Немам простата, десен колк и колено, воопшто не можам да гледам со едното око… Не знам колку ми остана“!

0 SHARES Сподели Твитни

Здравствената состојба на легендарниот британски музичар, кој го прослави својот 78-ми роденден во март, неодамна значително се влоши.

На крајот од минатата година, Елтон Џон откри дека поради инфекција, целосно го изгубил видот на десното око и дека наскоро може да биде зафатено и левото, а тоа не била единствената причина за загриженост, бидејќи до неодамна ги плашел обожавателите со фотографии од болничкиот кревет.

Музичкиот свет со ентузијазам го пречека новиот албум „Кој верува во ангелите?“, кој го издаде на почетокот на април. Сепак, малкумина знаеја дека Сер Елтон Џон го заврши снимањето со малку проблеми. Немаше гламурозни промоции како што сме навикнати, а немаше ни традиционално дружење со обожавателите. Постојат причини за загриженост.

Елтон Џон

Во текот на последните 15 месеци, тој поминал низ пеколни предизвици, бидејќи, според сопственото признание, во тој период „не можел ништо да види, да чита или да пишува“. Само гласот не го издал. Обожавателите кои дошле до автограмот забележале дека ниту тоа не е исто – имено, познатиот музичар морал да го скрати својот потпис поради проблеми со видот, па сега ги остава само иницијалата Е и буквата x, што претставува бакнеж.

„Не знам колку време ми останува“, рече Елтон, кој во последните години го мачат сите можни здравствени проблеми. Меѓу другото, му беше дијагностициран рак на простата , со кој се бореше дури по операцијата. Претходно ја одложи својата проштална турнеја во 2021 година поради лоша среќа – ги повреди колкот и двете колена по несреќен пад, по што следеа комплицирани хируршки процедури и долго закрепнување.

„Да бидам искрен, не ми остана многу. Немам крајници, ниту слепо црево. Немам простата. Немам дури ни десен колк, колена… Всушност, единственото нешто што ми остана е левиот колк. Но, сè уште сум тука и не можам доволно да ви се заблагодарам, затоа што ме создадовте“, рече генијалниот Англичанец, чии безвременски хитови и екстравагантна гардероба одамна се запишани во историјата.

Елтон Џон

Проблемите кулминираа минатото лето, кога тој доживеа сериозна инфекција што доведе до целосно губење на видот на десното око. Левата страна исто така не е во најдобра состојба, признава поп-иконата. Тој не може да чита, да ги гледа своите синови како играат фудбал и да функционира како порано, но не го губи чувството за (црн) хумор, секогаш е подготвен за добра шега на своја сметка.

„Навистина имав неверојатен живот. Логично, нема да бидам тука долго, но секогаш има надеж. Можеби ќе ми се врати видот, којзнае. Науката напредува. Иста е ситуацијата како и со СИДА-та. Човек не смее да губи надеж, мора стоички да издржи сè, да биде силен, да направи сè што може за да си ја олесни ситуацијата.“

По макотрпните третмани, состојбата на левото око малку се подобри. Процесот на заздравување, вели тој, е многу бавен и бил принуден да помине некое време во болница на тестови. Ниту летниот одмор не го поминал на вообичаен начин. Со таков сплет на околности, јасно е дека нема да има нови концерти. Тоа е минато. Иако познатиот пејач нагласува дека никогаш не треба да се губи надеж, не крие дека размислува и за судниот ден. Сепак, за доброто на семејството, би сакал приказната да се продолжи што е можно повеќе.

Елтон Џон со своите синови

„Сакам да бидам таму кога ќе се венчаат и ќе ги добијат своите деца. Не мислам дека ќе го видам тоа, но којзнае… Затоа се обидувам да го искористам времето максимално додека сум сè уште тука“, открива Елтон Џон, кој има два сина, Закаријас (14) и Елајџа (12), со својот сопруг Дејвид Фурниш.

