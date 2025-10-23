Ема Стоун во ретко појавување со сопругот: Пристигнаа заедно на премиерата на нејзиниот нов филм „Bugonia“

Актерката Ема Стоун и нејзиниот сопруг Дејв МекКери имаа ретко заедничко појавување во јавноста на премиерата на нејзиниот нов филм „Bugonia“ во вторник, 21 октомври, во Музејот на модерна уметност во Њујорк.
Тоа беше ретко заедничко појавување за двојката, која вообичаено го крие приватниот живот од очите на јавноста. Стоун (36), двократна добитничка на Оскар, носеше фустан од Луј Витон, чанта и крената коса, додека МекКери (40), режисер и продуцент, носеше темно сако од костум и беж кошула. Иако пристигнаа заедно, МекКери остана настрана за време на фотосесијата.
Двојката се запозна во 2016 година на снимањето на „Saturday Night Live“, а се венчаа четири години подоцна, во 2020 година. Една година подоцна, ја добија ќерката Луиз. Нивната врска и бракот беа далеку од медиумското внимание уште од самиот почеток.
Иако не се појавуваат често во јавноста, тие се познати како силни поддржувачи еден на друг. МекКери присуствуваше и на доделувањето на Оскарите во 2024 година, каде што Стоун ја освои својата втора награда за најдобра актерка. Тие споделија редок момент на нежност зад сцената.
Покрај тоа што се во брак, двојката е и ко-водечка на продуцентската куќа Fruit Tree, основана во 2020 година, која продуцираше неколку филмови, вклучувајќи ги The Problemista, I Saw the TV Glow и A Real Pain.
Бугонија е нивна четврта соработка со режисерот Јоргос Лантимос, по The Favourite (2018), Poor Things (2023) и Kinds of Kindness (2024). Во новиот филм глумат и Џеси Plemena, Ајдан Делбис, Ставрос Халкијас и Алиша Силверстоун.