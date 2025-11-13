Ема Стоун е најубавата жена на светот според златниот сооднос

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Ема Стоун е прогласена за најубава жена во светот, според нова студија во која се користел златниот сооднос. Тоа е антички грчки метод на пресметување што се користи за да се утврди физичката совршеност на една личност.Колку е поблиску лицето до соодносот 1:1,618, толку е „посовршена“ личноста. Се мерат должината и ширината на лицето на една личност, а потоа резултатите се делат. За време на ренесансата, уметниците и архитектите ја користеле оваа равенка, позната и како Фи. Тие ја користеле за да ги создадат своите ремек-дела. Ема Стоун е на прво место со вкупен резултат од 94,72 проценти.

„Ема Стоун беше јасен победник кога сите црти на лицето беа оценети за физичка совршеност. Таа доби највисок резултат за веѓите (94,2 проценти) и високи оценки во сите други категории. Таа има речиси совршена вилица со резултат од 97 проценти и убаво пропорционирани усни со 95,6 проценти. Таа излегува на врвот поради нејзината постојана извонредност во сите елементи на златниот сооднос“, рече пластичниот хирург Џулијан Де Силва, според Дејли Меил.

Де Силва користел компјутеризирани техники за мапирање на лицето базирани на златниот сооднос.

„Овие сосема нови техники за компјутерско мапирање ни овозможуваат да решиме некои од мистериите за тоа што го прави некого физички убав, а технологијата е корисна при планирање операции за пациенти“, рече тој.

Зендаја, Фрида Пинто, Ванеса Кирби, Џена Ортега, Оливија Родриго, Марго Роби, Ајшварја Раи Бачан, Танг Веи и Бијонсе исто така се најдоа на листата на најубави жени во светот.

