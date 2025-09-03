Ема Стоун, 36, и Вилем Дефо, 70,се бакнаа во усните

0 SHARES Сподели Твитни

По присуствувањето на Сараевскиот филмски фестивал, 70-годишниот актер Вилем Дефо пристигна на Венецијанскиот филмски фестивал за светската премиера на филмот Бугонија, во кој глумат Ема Стоун и Џеси Племонс.

Бакнеж за кој се зборува

Пред пристигнувањето на црвениот тепих, тој ја видел Ема (36) и нивниот потег изненадил многумина. Имено, актерите се прегрнале интимно и потоа се бакнале во устата, а Дефо се смеел додека актерката ја поминала раката врз неговото лице.

“Дали ова е ВИ?”

Моментот стана вирусен и многумина во коментарите се прашуваа дали има нешто повеќе меѓу нив. “Чекај, што се случи?”, “Морав да го гледам ова повеќе пати за да бидам сигурен дека можам да гледам добро”, “Зошто?” и “Дали ова е ВИ?”, се само некои од коментарите под видеото.

Ема е среќно во брак со режисерот и продуцент Дејв МекКери, со кого има ќерка, Луис Жан, додека Вилем е во брак со италијанската режисерка и актерка Џада Колагранде речиси две децении.

