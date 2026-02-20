0 SHARES Сподели Твитни

Емили Ратајковски предизвика возбуда со провокативни фотографии, а во преден план беа нејзините гради и заоблен задник.

Моделот неодамна соработуваше со брендот Oner Active. На фотографиите се гледа како се покажува во модерна облека за тренинг. Таа е црна, едноставна и дефинитивно впечатлива. Обожавателите веднаш реагираа бурно.

Емили позира во заводливи пози на сликите. Нејзините гради со големина на диња во спортски топ дојдоа во прв план, а нејзиниот заоблен задник блесна во крупниот план. Таа ја остави брановидната коса слободно да паѓа и го комплетираше изгледот со обетки во облик на прстен.

Покрај тоа, нејзината елегантна шминка вклучуваше ефект на чаден мраз, додека сјајот за усни во боја на гола боја беше шлаг на тортата. Корисниците на социјалните мрежи ги споделија своите реакции. Еден напиша: „Секогаш убава и толку секси“. Друг изјави: „Најубавата жена на светот“. Трет корисник коментираше: „Изгледаш одлично“.

Со години, Емили се смета за една од најсексипилните жени во светот, а со нови фотографии таа само ја потврди таа титула. Мажите се заљубуваат во позната манекенка со причина.

The post Емили Ратајковски го запали интернетот: Ги воодушеви момците со своите бујни гради и задник (ФОТО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: