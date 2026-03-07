Емили Ратајковски речиси покажа премногу: Се облече во џемпер кој едвај ѝ ги покриваше градите (видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Американската манекенка Емили Ратајковски не остави многу на имагинацијата кога дојде на модната ревија на „Лоу“ во замокот Венсен за време на Неделата на модата во Париз.

Беше завиткана во џемпер кој едвај ѝ ги покриваше градите. Кога излезе од автомобилот, сите очи беа вперени во неа. Носеше црни панталони и го надополни својот изглед со очила за сонце.

Реакциите се поделени. Некои корисници на социјалните мрежи сметаат дека таа претера со оваа модна изјава, додека други ја поддржуваат.

emily ratajkowski at the loewe fw’26 show pic.twitter.com/P21PvRWG4b— 𝓕avs (@favspopculture) March 6, 2026

„Кој би сакал ваков гостин на неговата модна ревија?“, „Стилистот треба да биде отпуштен“, „Безвкусен“, „Кралица“, „Жената знае како да привлече внимание“, „Толку е згодна“, се некои од коментарите.

Таа присуствуваше на модната ревија заедно со актерките Џулија Гарнер и Сиси Спејсек, режисерот Баз Лурман и неговата сопруга Кетрин Мартин.

Париската недела на модата е еден од најпрестижните модни настани во светот. Овогодинешното издание трае до 10 март. Вклучува 67 модни ревии.

За потсетување, Емили Ратајковски неодамна стана предмет на исмејување на социјалните мрежи поради нејзината прошетка на ревијата на Гучи на Неделата на модата во Милано. Многумина сметаа дека премногу се извиткува и дека очигледно не ѝ е местото таму.

