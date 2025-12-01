Еминем поднесе тужба во две земји: Компанијата на удар

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот рапер Еминем поднесе тужба против австралиската компанија за облека и облека за плажа наречена „Swim Shady“.

Раперот тврди дека името на компанијата е премногу слично на неговиот заштитен рап псевдоним Слим Шејди.

Како што објави Би-Би-Си, во септември, Еминем , чие вистинско име е Маршал Б. Матерс III, поднесе официјално писмено барање до Канцеларијата за патенти и трговски марки на САД, барајќи да се поништи трговската марка доделена на гореспоменатата компанија.

Според американскиот закон, компанијата мора да одговори на барањето до следната недела. Адвокатите на 53-годишниот рапер го обвинија брендот со седиште во Сиднеј за создавање „лажни асоцијации“ со Еминем.

Компанијата се брани

Менаџментот на „Свим Шејди“ изјави за Би-Би-Си дека ќе „ја бранат својата вредна интелектуална сопственост“. Името на компанијата беше регистрирано во септември 2023 година кај австралискиот бизнис регулатор, а брендот првично беше лансиран под името „Слим Шејд“.

Официјално започна со продажба во 2024 година, продавајќи чадори, торби и друга опрема за плажа. Порано оваа година, брендот поднесе барање за заштита на трговска марка за името Swim Shady во Соединетите Држави, што беше одобрено во тоа време. Сепак, тимот на Еминем поднесе барање за откажување набргу потоа. Раперот, исто така, поднесе жалба против името на брендот во Австралија.

Судските документи покажуваат дека Еминем го регистрирал името Слим Шејди како трговска марка во Соединетите Американски Држави уште во 1999 година, кога издал албум со истото име. Меѓутоа, во Австралија, тој го регистрирал името Слим Шејди дури во јануари 2025 година.

Еминем се здоби со глобална слава во 2000 година со објавувањето на хит-синглот „The Real Slim Shady“, кој му донесе Греми за најдобра соло рап изведба. Неговите адвокати велат дека името станало „препознатливо и добро познато“ и е исклучиво поврзано со неговата рап кариера.

The post Еминем поднесе тужба во две земји: Компанијата на удар appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: