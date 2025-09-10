Емирот на Катар го предупреди Трамп дека нападот ќе го отежни постигнувањето договор за прекин на огнот

0 SHARES Сподели Твитни

Катарскиот емир шеик Тамим бин Хамад ал Тани го предупреди американскиот претседател Доналд Трамп дека денешниот израелски напад врз лидерите на Хамас на катарска територија само ќе им наштети на напорите за обезбедување прекин на огнот во Газа и ослободување на затворениците.Израел тврди дека нападот всушност го олеснува договорот.Сепак, катарските власти забележаа дека Израел го изнесе истото тврдење по убиството на лидерот на Хамас, Исмаил Ханија, во Техеран во јули 2024 година и на лидерот на Хамас, Јахја Синвар, во октомври 2024 година, изјави дипломатски извор за „Тајмс оф Израел“.Договорот за заложниците беше постигнат дури во јануари 2025 година.Арапски посреднички извор беше далеку помалку оптимист во врска со шансите за договор кога разговараше со новинарите вчера, објаснувајќи дека Хамас се спротивставил на идејата за итно ослободување на сите преостанати заложници без конкретни гаранции дека Израел нема да може да ја продолжи војната.За време на разговорот со Трамп, катарскиот емир го изрази своето негодување поради израелскиот напад и рече дека очекуваат осуда од САД, со оглед на тоа што тој го прекршил меѓународното право и дека се случил на територијата на американски сојузник, изјави дипломатски извор.По телефонскиот повик, Белата куќа соопшти дека го осудува нападот, поддржувајќи го тврдењето на Израел дека нападите би можеле да претставуваат „можност за мир“ и дека отстранувањето на лидерите на Хамас е „достојна цел“.

