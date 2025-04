ЕМОФ – Важен Тест за Организациски Способности на Македонија

0 SHARES Сподели Твитни

Како течат подготовките за ЕМОФ Скопје 2025 и до каде сте во моменталната реализација на планираните активности? Активностите поврзани со подготовките се интензивирани и моментално сме во фаза во која секој ден игра значајна улога. Неколку значајни задачи се успешно завршени, вклучувајќи го и спроведувањето на техничките инспекции, координацијата со националните спортски тела и финализирањето на логистиката. Сите потребни локации се идентификувани, а спортската програма е формализирана, додека оперативните планови се во завршна фаза. Посебно сме горди на зацврстената соработка меѓу различните сектори – од институции и општини до приватниот сектор. Имаме детална временска рамка која се следи и ажурира до јули кога се планира почетокот.

Зошто ЕМОФ е важен за Македонија и што тоа значи за државата да биде домаќин на таков голем спортски настан? ЕМОФ Скопје 2025 претставува повеќе од само спортски натпревар – тоа е платформа што ја позиционира земјата на европската мапа. Македонија, како најмала земја што досега го организирала овај фестивал, има уникатна можност да покаже зрелост, капацитет и отвореност. Оваа настан ќе привлече преку 4.000 спортисти, тренери и делегации од 49 европски земји. Настанот е културен и спортски симбол на симбиоза, што истовремено ќе има долготрен ефект – создавање нови спортски капацитети, мотивирана младина и зајакната волонтерска мрежа која ќе се рефлектира врз самодовербата на нашето општество.

Како помина неодамнешниот семинар Chefs de Mission и какви беа реакциите од страна на европските делегации кое учествуваа? Семинарот Chefs de Mission е стандардна прецептивна мерка пред секој ЕМОФ и служи за информирање на претставниците на олимписките комитети за градовите домаќини и логистичките детали. Многу делегати за првпат ја посетија Македонија, а враќањето на впечатлици беше одлично – тие беа импресионирани од организацијата, љубезноста и професионализмот на нашиот тим. Оваа позитивна реакција ни додаде мотивација и самодоверба, но и покажа дека Европа следи нашите чекори, што не дозволува ништо помалку од совршеност.

Какво беше прославувањето на 100 дена до почетокот на фестивалот и какво влијание имаше врз јавноста? Настанот за „100 дена до ЕМОФ“ го означи почетокот на одбројување и беше ориентиран кон подигање на свесноста кај граѓаните, особено младите. Имавме турнир во 3х3 баскет, забавни активности, презентации на олимписки вредности и средби со волонтери и спортисти. Оваа комбинација на спорт и забава со граѓански дух постигна цел – јавноста почна да го перципира фестивалот како свој, што одекна позитивно согласно одговорите од настанот.

Кои се следните чекори до почетокот на фестивалот во јули и што може да се очекува од настанот? Следниот период е критичен и опфаќа симулациски вежби, финализирање на мобилните тимови и дополнително обука на волонтерите. Главната цел е да секој во јавноста го распознае фестивалот. Спортската програма ќе вклучува 15 дисциплини со поголемиот дел од натпреварите во Скопје, додека некои активности ќе се одржуваат во Куманово и Осиек. Настанот ќе обедини преку 4.000 учесници и ќе биде надополнет со културни и едукативни настани.

Која е вашата визија што посакувате да остане зад ЕМОФ Скопје 2025? Мојата визија е ЕМОФ да создаде трајни промени. Посакувам оваа синергија да inspire и да остави трајни обележја кај младите – да спортуваат, волонтираат и остваруваат соништа. Зад нас треба да останат обновени спортски капацитети, обучени кадри и процеси кои ќе се применуваат и во иднина. Но, најважно е да изгради заеднички дух на гордост што сме дел од нешто многу повеќе од обичен фестивал – тоа е пресвртница за ново лице на Македонија.

The post ЕМОФ – Важен Тест за Организациски Способности на Македонија appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: