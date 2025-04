„Емоциите беа високи денеска“, се чини дека Зеленски одговори на критиките на Трамп

0 SHARES Сподели Твитни

Украинскиот претседател Володимир Зеленски зборуваше за прв пат по критиките од неговиот американски колега Доналд Трамп.Украинскиот претседател рече дека „емоциите се високи денеска“, но додаде дека сите страни „ги изразиле своите ставови и со почит си ги признале позициите меѓусебно“ за време на денешните разговори во Лондон.„Американската страна ја сподели својата визија. Украина и другите Европејци ги претставија своите придонеси. И се надеваме дека токму таквата заедничка работа ќе доведе до траен мир“, напиша тој на платформата X.„Украина секогаш ќе постапува во согласност со нејзиниот устав. Ние сме целосно уверени дека нашите партнери, особено Соединетите држави, ќе дејствуваат во согласност со нејзините силни одлуки“, тврди Зеленски.Оваа изјава дојде откако, наводно, мировниот план на Вашингтон вклучуваше официјално американско признавање на рускиот суверенитет над анектираниот Крим, што украинскиот лидер го отфрли.Инаку, Русија ја започна својата инвазија на украинската држава на 24 февруари 2022 година, предизвикувајќи илјадници жртви и голема материјална штета. Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 23, 2025



Пронајдете не на следниве мрежи: