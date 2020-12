ЕМСЦ: Шансата за посилен земјотрес не е повеќе од неколку проценти

Европскиот медитерански сеизмолошки центар на Твитер вчера одговори на прашањето дали постои веројатност за уште посилен земјотрес од вчерашниот разорен земјотрес со јачина од 6,2 степени.

„Веројатноста за појак земјотрес не е 0, но е МНОГУ мал, не повеќе од неколку %. По земјотресот како оној што ја погоди Хрватска денес, секогаш ќе најдете луѓе кои тврдат дека можат да предвидат земјотреси: Не верувајте во нив, не постои научно докажан метод за предвидување на земјотреси. безбеден “, соопшти ЕМСЦ.

Chance of a bigger one is not 0, but it is VERY small, (no more than a few %). After a damaging earthquake like today in #Croatia, you’ll always find people claiming to predict earthquakes: do not trust them there is no scientifically proven prediction method to date. Stay safe https://t.co/ZZniWrDAT2

