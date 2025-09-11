Енди Мекдауел за стареењето: Ќе изгледам онака како што треба – како баба, затоа што се сакам себеси

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Енди Мекдауел проговори за очекувањата на општеството дека жените треба да изгледаат помлади без оглед на нивната возраст и рече дека не планира да се подложи на козметичка хирургија.

„Се сеќавам на мојата баба, која беше матријарх, силна жена. Ја почитувавме. Никогаш не очекувавме да изгледа младо. Тој концепт не постоеше. Тој нè понижуваше додека стареевме. Сега нè тераше да се чувствуваме засрамени“, рече таа за време на гостувањето во „The Drew Barrymore Show“.

Понатаму рече дека има три внуци и дека ќе изгледа онака како што треба – како баба, затоа што се сака себеси.

„Не морам да изгледам младо“, забележа таа, заблагодарувајќи ѝ се на Баримор што ја отвори темата. Мекдауел претходно проговори за нејзината одлука да престане да ја бои косата.

„Да се ​​биде постара личност што се обидува да биде млада, тоа е таков напор. Тоа е многу напор. Едноставно не можам да продолжам со таа шарада… Не можам“, рече таа, меѓу другото.

Таа нагласи дека ова е прашање на личен избор и дека не планира да ги критикува жените кои продолжуваат да ја бојадисуваат косата и да се подложуваат на естетски процедури.

