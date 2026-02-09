Епидемиологот Оранска од ВМЦ: Четворица заболени од шуга во касарната во Велес, болеста не потекнува од Армијата

Четворица слушатели на курсот за професионални војници во касарната во Велес се со потврдена дијагноза на шуга. Тие се во добра општа состојба и се наоѓаат на домашно лекување. Од Армијата информираат дека се преземени сите неопходни мерки и дека состојбата внимателно се следи кај сите слушатели присутни на курсот.

Потполковник Лариса Оранска, епидемиолог во Воено медицински центар (ВМЦ), информираше дека првиот случај бил пријавен минатиот четврток.

-Во четвртокот минатата недела беше пријавен и забележан првиот случај од ова заразно заболување. Веднаш заминав на терен после јавувањето и беа преземени сите потребни превентивни мерки, изјави Оранска.

Таа појасни дека првично дијагностицираното лице веднаш било упатено на специјалист и на домашно лекување, по што следеле дополнителни превентивни активности.

-Дијагностицираното лице беше веднаш упатено на лекар на специјалист и на домашно лекување. Потоа следеа чекори на превентивни мерки. Ние превентивните мерки ги правиме редовно по наш месечен план. А по индикација, како сега, правиме и вонредни надзори, појасни таа.

Според Оранска, сите присутни војници биле прегледани, а оние со кожни промени биле дополнително упатени на специјалистички прегледи.

-Во изолација нема. Сите четворица се пратени на домашно лекување. Другите се наоѓаат во единицата и се добри и без симптоми, нагласи епидемиологот во ВМЦ Оранска.

Епидемиологот додаде дека болеста не потекнува од Армијата.

-Шугата сигурно е донесена однадвор. Досега не сме имале во Армијата случај нити кај старешините, нити кај професионалните војници. Тоа е сигурно внесено однадвор, изјави Оранска.

Во објектите каде што се сместени слушателите е извршена комплетна дезинфекција, дезинсекција и дератизација, а надзорот продолжува секојдневно.

-Преземени се уште да кажам, е правена комплетна дезинфекција дезинсекција на просториите каде се сместени. Инкубацијата на тоа заболување трае од 10 дена до шест недели, така да ние имаме обврска и задача и мора да се прави секојдневна проверка, додаде Оранска.

Портпаролот на ГШ на АРМ, потполковник Дарко Стерјовски, информираше дека условите во касарната се целосно согласно правилата и дека шпекулациите за лоши услови не се точни.

-Сакам да напоменам дека условите кои што се во Армијата, односно во касарната се сосема задоволителни и се согласно правилото за сместување и ред во армијата. Со тоа сакам да ги демантирам дезинформираат кои што излегуваат во јавноста дека условите не се како што треба, потенцира Стерјовски.

Тој потсети дека касарната во Велес е домаќин на голем број меѓународни и домашни активности, што, како што вели, е доказ за нејзината функционалност.

Во однос на тврдењата дека нема топла вода, Стерјовски категорично ги отфрли.

– Оние информации кои што ние ги имаме и се официјални е дека нормално дека има топла вода и загреани простории и топла вода и комплетни услови за нормален живот и работа и обука, нагласи портпаролот.