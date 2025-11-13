ЕПИДЕМИЈА НА РАК КАЈ МЛАДИТЕ, ИТНО ИСФРЛЕТЕ ЈА ОВАА ХРАНА Еве листа на храна, предупредуваат онколозите: Ракот не е единствениот!

0 SHARES Сподели Твитни

Дали некогаш сте се запрашале колку е всушност здрава храната што ја јадеме секој ден? Лекарите предупредуваат дека консумирањето на одредени видови храна, особено ултра-преработена храна, може да биде една од главните причини за зголемената инциденца на рак кај помладите луѓе. Еве зошто овој вид храна е толку штетен и како можете да го намалите внесот.

Ултра-преработената храна, која вклучува производи како чипс, слатки, засладени пијалоци, па дури и спакуван леб, содржи високо ниво на сол, шеќер и заситени масти. Владимир Ковчин, онколог, и потврди дека поради тоа во Србија постојано се зголемува бројот на луѓе под 45 години кои страдаат од сите видови рак , особено рак на дигестивниот тракт.

рак на хранопроводникот

панкреас

црн дроб

цревата

Главен виновник за ова е консумирањето на ултра-преработена храна.

Колку е лоша ултра-преработената храна за вашето здравје?

Британската фондација за кардиоваскуларни заболувања објави листа на примери на храна што спаѓа во високо преработена храна , со најштетни состојки што влијаат на развојот на ракот .

Повеќе од половина од енергијата или калориите што просечниот човек ги внесува преку храна и пијалоци, доаѓаат од ултра-преработени производи.

Причината е што овие производи се практични, привлечни и многу рекламирани. Сепак, истражувањата покажаа дека ултра-преработените производи можат да влијаат на нашето здравје, особено на појавата на рак.

Што се ултра-преработени производи?

Терминот „ултра-преработени производи“ доаѓа од системот за класификација на храна NOVA , развиен од истражувачи од Универзитетот во Сао Паоло, Бразил. Системот ја класифицира храната во четири категории според степенот на преработка за време на нејзиното производство:

Непреработени или минимално преработени производи: овошје, зеленчук, млеко, риба, мешунки, јајца, јаткасти плодови и семки кои немаат додадени состојки и се малку променети од нивната природна состојба

Преработени состојки: храна што се додава во друга храна, наместо да се консумира самостојно, како што се сол, шеќер и масло

Преработена храна: храна направена со комбинирање на непреработена, минимално преработена и преработена храна. Станува збор за храна како што се џем, кисели краставички, конзервирано овошје и зеленчук, домашен леб и сирења.

Ултра-преработени производи: обично содржат повеќе од една состојка што ретко или никогаш не се користи во кујната, многу адитиви и состојки што обично не се користат во домашното готвење, како што се конзерванси, емулгатори, засладувачи, како и вештачки бои и ароми, кои имаат долг рок на траење.

Примери за ултра-преработена храна

Листата на вообичаени ултра-преработени производи е огромна, а ова се само некои од нив со кои доаѓаме во контакт речиси секој ден:

сладолед

шунка

колбаси

чипс

масовно произведен леб

житарки за појадок

бисквит

газирани пијалоци

јогурт со вкус на овошје

инстант супи

виски

џин

рум

готови оброци

грутки

колачи

колачи

замени за месо и сирење од растително потекло

Зошто ултра-преработената храна е лоша за луѓето

Ултра-преработената храна често содржи високи нивоа на заситени масти, сол и шеќер , а кога ја консумираме, оставаме помалку простор во нашата исхрана за хранливи намирници. Исто така, адитивите во овие производи можат да бидат одговорни за негативни здравствени ефекти бидејќи процесот на преработка на храната на овој начин може да влијае на начинот на кој нашето тело реагира на него.

Истражувањата покажаа дека кога јаткастите плодови се јадат цели, телото апсорбира помалку масти отколку кога јаткастите плодови се мелат и се ослободуваат масла. Една од теориите е дека исхраната богата со ултра-преработени производи може да влијае и на здравјето на цревата .

Познато е дека ултра-преработената храна е лоша за нашето здравје, но сè уште не е познато што точно влијае на што, дали е тоа еден од елементите или нивна комбинација. Во моментов, тешко е да се знае дали проблемот е нешто во храната или дали консумирањето на исхрана богата со овие производи заедно со начинот на живот денес е поврзано со полошо здравје на луѓето.

Сепак, со оглед на високите нивоа на сол, шеќер и заситени масти во повеќето од овие производи, намалувањето на нивната потрошувачка се чини разумно.

Дали житарките и лебот се ултра-преработена храна?

Кога помислувате на ултра-преработена храна, многумина помислуваат на чипс, бонбони и засладени пијалоци, но има и некои помалку очигледни примери.

Станува збор за производи како житарки за појадок и масовно произведен или спакуван леб, кои се ултра-преработена храна. Причината е што тие често имаат дополнителни состојки за време на производството, како што се емулгатори, засладувачи и вештачки бои и ароми .

Дали треба да ги елиминирате ултра-преработените производи од вашата исхрана?

Иако некои истражувања сугерираат дека ултра-преработената храна е лоша за срцето и циркулацијата, сè уште не е јасно дали треба целосно да се исклучи од исхраната.

Исто така, постојат предупредувања од онколозите дека ултра-преработената храна е главен виновник за честата појава на рак кај помладите луѓе, па затоа може да изгледа разумно да се јаде само минимално преработена храна.

Една студија, презентирана на Конгресот на Европското здружение за кардиологија во август 2023 година, следела 10.000 австралиски жени во текот на 15 години. Тие консумирале најмногу ултра-преработена храна во својата исхрана и имале 39 проценти поголема веројатност да развијат висок крвен притисок од оние со најнизок.

Друга поголема анализа, исто така презентирана во тоа време, вклучуваше 10 студии во кои учествуваа повеќе од 325.000 мажи и жени.

Покажало дека оние кои јаделе најмногу ултра-преработена храна имале 24 проценти поголема веројатност да доживеат сериозни срцеви и циркулаторни проблеми, вклучувајќи срцев удар, мозочен удар и ангина.

Секое зголемување од 10 проценти на дневниот внес на ултра-преработена храна беше поврзано со зголемување од 6 проценти на ризикот од срцеви заболувања.

Како да се намали внесот на ултра-преработена храна

Јадењето многу ултра-преработена храна остава помалку простор за поздрава храна како овошје и зеленчук, риба, незаситени масла, мешунки, јаткасти плодови и семиња. Затоа, ако сакате да ја промените вашата исхрана, обидете се да направите некои замени:

Наместо овошен јогурт со додаден шеќер или засладувачи, изберете обичен јогурт и додадете свое сечкано свежо, замрзнато или суво овошје за сладост.

Наместо да купувате сосови или готови оброци, гответе ги вашите омилени јадења во поголеми количини дома, а вишокот замрзнете го на порции за да го искористите друг ден.

Јадете каша со овошје и јаткасти плодови наутро наместо шеќерни житарки за појадок со ниска содржина на растителни влакна.

Јадете свежо, печено или варено овошје наместо купени пити или колачи со овошје

Јадете јаткасти плодови со чајот наместо бисквити

Совет од нутриционист

Викторија Тејлор, нутриционистка од Британската кардиоваскуларна фондација , објасни која диета се препорачува за луѓето.

Веќе препорачуваме луѓето да усвојат медитеранска исхрана, која вклучува многу минимално или непреработена храна како што се овошје, зеленчук, риба, јаткасти плодови и семки, грав, леќа и интегрални житарки. Ова, заедно со редовно вежбање и без чад од тутун, се покажа како корисно во намалувањето на ризикот од срцеви и циркулаторни заболувања , вели таа.

Сепак, со оглед на ограниченото време и поскапата цена, тоа не е опција за повеќето луѓе. Сепак, можно е да се најде рамнотежа во исхраната:

јадете овошје и зеленчук со оброци и пијте вода наместо шеќерни пијалоци

Обидете се да најдете време во текот на неделата за готвење дома

Кога вклучувате ултра-преработена храна во вашата исхрана, изберете ја онаа со поголеми нутритивни придобивки (леб и житарки од цело зрно или печен грав, наместо чипс, бонбони или пица).

Читајте ги етикетите на храната за лесно да идентификувате и намалите внесот на храна богата со шеќер, сол или заситени масти

