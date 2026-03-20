Ерата на Терминаторот започнува: Хуманоидни роботи Фантом МК-1 на фронтот во Украина

Украина стана полигон за тестирање на хуманоидните роботи Phantom MK-1, кои американскиот стартап Foundation ги испраќа на фронтот. Овие роботи извршуваат извидувачки и задачи со висок ризик, додека човечките оператори ја задржуваат контролата врз смртоносните одлуки.

Украина стана епицентар на тестирање на нови воени технологии, а американските хуманоидни роботи Phantom MK-1 сега го имаат своето деби на бојното поле. Со висина од 175 сантиметри и тежина од 80 килограми, овие роботи можат да извршуваат задачи што ги извршуваат војниците денес – од извидување до ракување со опасни материјали. Дали ова е првиот чекор кон свет каде што луѓето повеќе нема да бидат единствените вклучени во војувањето?

Коосновачот на фондацијата, Мајк Лебланк, истакнува дека Фантом МК-1 работи во режим „човек-во-јамка“, каде што луѓето сè уште ја задржуваат контролата врз смртоносните одлуки. Но, роботите веќе преземаат задачи со висок ризик, што покажува како линијата помеѓу човекот и машината полека се брише.

Фантом МК-1 – хуманоиден робот за реална борба

Фантом МК-1 беше претставен во октомври 2025 година како хуманоиден робот дизајниран специјално за воена употреба. Неговите функции вклучуваат извидување , надзор , логистичка поддршка и ракување со опасни материјали , што го прави уникатен во светот на борбените роботи .

Двата примероци испратени во Украина беа тестирани директно на фронтовските линии, додека компанијата планира дополнително да ги распореди единиците за да ги подобри нивните способности во реални борбени ситуации.

Украина како полигон за обука на иднината

Пред да стигне на фронтот, хуманоидниот робот Phantom MK-1 беше тестиран во индустриски капацитети низ целиот свет. Украина стана клучно место за тестирање на роботи во реална средина, каде што тие веќе се користат за логистика – од испорака на муниција до транспорт на залихи до војниците.

Ваквите тестирања ја нагласуваат растечката улога на роботиката во современото војување и го привлекуваат вниманието на западните одбранбени фирми и стартапи.

Технички карактеристики и иновации

Phantom MK-1 се потпира на камери за својот систем за визуелизација, додека LiDAR не е примарна алатка. Сопствените циклоидни актуатори овозможуваат тивко движење, движење во обратна насока и безбедна интеракција со луѓето.

Роботите работат на принципот „човек во јамка“, каде што човечките оператори го надгледуваат движењето и сите смртоносни одлуки. Фантом МК-1 може да извршува задачи што се поопасни за луѓето, како што се извидување, надзор или ракување со експлозиви.

Продукција и идни планови

Фондацијата планира почетно распоредување на десетици единици Phantom MK-1 оваа година, зголемувајќи се на илјадници со проширувањето на производствениот капацитет. Роботите ќе се изнајмуваат претежно, со проценета цена за изнајмување од околу 100.000 долари по единица годишно.

Целта на компанијата е хуманоидните роботи да преземаат задачи со висок ризик и да го намалат ризикот за човечките војници, што е значаен чекор во развојот на воената роботика и тестирањето на технологии што би можеле да ја обликуваат иднината на војувањето.

