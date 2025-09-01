Ердоган го поддржува продолжувањето на преговорите за нуклеарната програма на Иран

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во понеделник изјави дека Анкара ќе продолжи да го поддржува Иран во продолжувањето на нуклеарните разговори, соопшти кабинетот на турскиот претседател.

„Турција гледа придобивки од нуклеарните разговори на Иран“, рече Ердоган на состанокот со својот ирански колега Масуд Пезешкијан, објави државната агенција Анадолија.

Средбата, која се одржа за време на 25-от Совет на шефови на држави на Шангајската организација за соработка (ШОС) во кинескиот град Тјенџин, се фокусираше и на билатералните врски и регионалните и глобалните прашања, соопшти турската Дирекција за комуникации на турската платформа за социјални медиуми NSocial.

„Соработката меѓу Анкара и Техеран во многу области, особено во енергетиката, им служи на заедничките интереси“, рече турскиот претседател за време на состанокот.

Ердоган и Пезешкијан, исто така, разменија мислења за најновата ситуација во Сирија, израелските напади врз Газа и мировниот процес во Јужен Кавказ, се вели во соопштението.

Средбата меѓу двајцата лидери се одржа на маргините на самитот на Шангајската организација за соработка (ШОС) во Кина.