Ердоган го потресе Блискиот Исток со неговата изјава: Кога мечот ќе се извади од ножницата, нема место за пенкала и зборови

Претседателот на Република Турција, Реџеп Таип Ердоган, ја одбележа 954-годишнината од Битката кај Малазгирт со порака за единство, отпор и визијата за „Векот на Турција“, нагласувајќи дека Турците, Арапите и Курдите ќе останат поврзани на истата географија, додека Турција ќе продолжи да биде поддршка за угнетените низ целиот регион.Во говорот во Националниот парк Малазгирт, Ердоган потсети на историското значење на победата на Селџуците под водство на султанот Алп Арслан над Византиската империја во 1071 година, која ги отвори вратите на Анадолија за турско и муслиманско населување.„Победата кај Малазгирт не беше само воена победа. Тоа беше почеток на нова ера во која турскиот народ донесе во Анадолија цивилизација заснована на вредностите на правдата, толеранцијата и сочувството. Денес, нашата најголема обврска е да го зачуваме духот на Малазгирт и да го пренесеме тоа наследство на идните генерации“, рече турскиот претседател.Ердоган нагласи дека Турција нема да се поклони пред ниедна сила кога станува збор за нејзиниот опстанок и дека станала надеж на обесправените низ целиот свет. Како пример ја наведе поддршката за Палестинците.„Имаме држава која го брани палестинското прашање на секоја платформа. Само во последните месеци испративме повеќе од 102 тони хуманитарна помош во Газа и водевме активна дипломатија преку писма, телефонски разговори и меѓународни форуми“, истакна тој.Зборувајќи за внатрешната безбедност, Ердоган изјави дека Турција е блиску до целосно елиминирање на терористичката закана: „И покрај сите саботажи од страна на оние кои се хранат со крв и конфликти, ние сме поблиску од кога било до Турција без тероризам“.Претседателот на Турција нагласи дека неговата земја останува засолниште за угнетените народи – од Ирак и Сирија, преку Балканот, па сè до Кавказ. Тој особено ја нагласи позицијата на Курдите.„Гарант за безбедноста и благосостојбата на Курдите, како и на сите наши братски браќа во Сирија, е Турција. Оние кои ќе се свртат кон Анкара и Дамаск ќе победат. Но, ако мечот се извлече од ножницата, повеќе нема да има место за пенкала и зборови“, рече турскиот лидер.Во најзначајниот дел од говорот, Ердоган повика на трајно братство меѓу народите од регионот.„Никој не треба да заборави дека ние, Турците, Арапите и Курдите, ќе живееме еден до друг на оваа географија засекогаш. Ќе продолжиме да бидеме тука дури и откако ќе исчезнат оние што се хранат со крвта на муслиманите. Ние, внуците на султанот Алп Арслан и Салахудин Ејуби, заедно ќе изградиме голема и силна Турција, Турција без терор и, на крајот, регион ослободен од тероризам“, додаде Ердоган.Прославата на годишнината од Малазгирт, која во последниве години Ердоган ја подигна на ниво на државна комеморација, повторно беше искористена како политичка платформа. Поврзувајќи го славното минато со современите предизвици – од борбата против тероризмот до солидарноста со Палестина – турскиот претседател се стреми да го зајакне националното единство и да ја потврди улогата на Турција како лидер во муслиманскиот свет.Визијата за „Векот на Турција“, како што истакна тој, подразбира силна држава, економска независност и духовен континуитет со славно историско наследство.„Ќе бидеме тука засекогаш. Ние како Турци, Арапи и Курди ќе продолжиме да живееме еден до друг и заедно да ја обликуваме големата и силна Турција на утрешнината“, рече Ердоган во Малазгирт.

