Ердоган го спореди Нетанјаху со Хитлер: „Ќе го снајде истата судбина“

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган повторно го спореди израелскиот лидер Бенјамин Нетанјаху со нацистичкиот лидер Адолф Хитлер поради неговите постапки во Газа.

„Мора јасно да разбереме дека Израел не служи на религија, туку на перверзна идеологија. Нетанјаху и неговата банда му раскажуваат на светот измислени приказни за ционизмот. Повелбата на ОН прогласува територијален интегритет на државите, суверена еднаквост и недозволивост на насилни промени на нивните граници. Затоа, сценаријата создадени врз основа на концептот на „ветената земја“ се правно неважечки и лишени од легитимитет“, изјави Ердоган, пренесе Агенција Анадолија.

Според него, оние што владеат со Израел не се ништо повеќе од банда убијци кои ги трансформирале своите радикални ставови во фашистичка идеологија.

„Во овој поглед, Нетанјаху е практично идеолошки сличен на Хитлер“, заклучи Ердоган. Турскиот лидер додаде дека, според него, ако Нетанјаху, како Хитлер, под влијание на напредокот што го постигнал, не може да го предвиди поразот што го чека, тогаш ќе „претрпи иста судбина“.

Претходно, истрагата на Комисијата на Обединетите нации откри дека израелските сили извршиле геноцид врз палестинското население во Газа, а меѓу одговорните, според комисијата, се и највисоките израелски лидери, вклучувајќи го и премиерот Бенјамин Нетанјаху.

Според Министерството за здравство на Газа, досега во војната загинале повеќе од 64.000 луѓе, додека милиони страдаат од недостиг на храна и основни потреби. Комисијата во својот извештај ги наведе изјавите на израелските функционери, Нетанјаху, претседателот Исак Херцог и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант, како директен доказ за геноцидна намера. Како пример, се споменува писмото на Нетанјаху до војниците од ноември 2023 година, во кое тој ја споредил воената операција со „светата војна за целосно уништување“ од Библијата.