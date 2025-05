Ердоган го фати Макрон за прст и не го пушта! Смешна сцена го обиколи светот, невидена блискост на двајцата моќни државници (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Во петокот, во Тирана се одржа самитот на европската политичка заедница, а покрај редовните политички теми, еден специфичен детаљ привлече исклучително внимание!Видеото од ракувањето меѓу турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и францускиот претседател Емануел Макрон го обиколи светот!На видеото, турскиот претседател ја зграпчува десната рака на Макрон со левата рака, ја влече, а потоа почнува да го тапка со десната рака.Потоа францускиот претседател со левата ја зграпчува десната рака на Ердоган одозгора.Потоа Ердоган со десната рака ги зграпчува показалецот и средниот прст од левата рака на Макрон.

The Deep State tried to assassinate Erdogan.Putin saved him.Erdogan is showing Macron who is now in control.pic.twitter.com/T0FqmaYpo6— Dr Russell McGregor (@KillAuDeepState) May 18, 2025

Макрон успева да го извлече показалецот од стисокот на Ердоган, но Ердоган го држи средниот прст на Макрон во следните неколку секунди и не го пушта!



