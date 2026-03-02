Ердоган за конфликтот во Иран: Овој оган мора да се изгасне пред да се рашири!

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес изрази длабоко жалење за страдањето на цивилите во Иран и најави дека Турција ќе ги засили дипломатските напори за постигнување прекин на огнот и воспоставување мир. Ердоган на настан во Анкара рече дека Турција ја дели болката на иранскиот народ, пишува Анадолу.

„Длабоко сме ожалостени од страдањето што го сведочиме, каде што товарот на конфликтот го носат цивили и невини деца“, рече Ердоган.

Турскиот претседател вети дека Турција ќе ги интензивира дипломатските контакти сè додека не се воспостави прекин на огнот и не се врати мирот во регионот.

Тој нагласи дека приоритет на Турција е да обезбеди прекин на огнот и да отвори пат за дијалог.

„Ние сме на страната на мирот, сакаме крвопролевањето да престане и солзите да престанат да течат, и нашиот регион конечно да го постигне трајниот мир по кој копнееше толку долго“, рече тој.

„Доколку не се преземе потребната интервенција, конфликтот ќе има сериозни последици за регионалната и глобалната безбедност“, предупреди Ердоган.

„Никој не може да ја поднесе економската и геополитичката неизвесност што би ја донел таков процес. Затоа овој оган мора да се изгасне пред да се прошири понатаму“, додаде тој.

Неколку високи ирански функционери, вклучувајќи го и врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, се убиени во заеднички американско-израелски напади од саботата. Техеран одговори со напади со беспилотни летала и ракети врз локации поврзани со САД во земјите од Заливот, што резултираше со жртви.

Четири американски војници беа убиени, а четворица други беа сериозно повредени. Црвената полумесечина на Иран соопшти дека бројот на жртви од воздушните напади на САД и Израел од саботата се искачи на 555.