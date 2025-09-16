Ердоган: „Идеолошки, Нетанјаху е како роднина на Хитлер“

0 SHARES Сподели Твитни

– Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган денес го критикуваше израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за нападот на Израел врз преговарачкиот тим на Хамас во Катар минатата недела, велејќи: „Идеолошки, Нетанјаху е како роднина на Хитлер“.„Исто како што Хитлер не можеше да го предвиди поразот што го чекаше, Нетанјаху ќе се соочи со иста крајна судбина“, додаде тој враќајќи се од Доха, каде што присуствуваше на вонредниот Арапско-исламски самит по израелскиот воздушен напад врз Катар.Ердоган го нарече нападот врз преговарачкиот тим на Хамас „очигледен предизвик за меѓународниот поредок и меѓународното право“ и рече дека раководството на Израел „го претворило својот радикален начин на размислување во убиствена мрежа изградена врз фашистичка идеологија“.Турскиот претседател, исто така, се осврна на признавањето на Палестина од западните земји, велејќи дека тоа ќе изврши дополнителен притисок врз Израел и вети дека повторно ќе го постави прашањето во Обединетите нации.Тој изрази надеж дека „фронтот на човештвото ќе добие поширока поддршка“ на претстојното Генерално собрание на ОН.Ердоган се осврна и на турската дипломатија во Либија, нагласувајќи ја заштитата на суверенитетот и единството на земјата.„Ние сме посветени на заштитата на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичкото единство на Либија и сите наши активности се водени од овие цели“, рече тој.Тој истакна дека Турција ја поддржува легитимната Влада во Триполи од самиот почеток, додека неодамнешните политики, исто така, настојуваа да отворат дипломатски канали со Источна Либија.„Ова ги одразува повеќедимензионалните дипломатски напори на Турција, регионалната визија и посветеноста кон постигнување мир“, рече Ердоган.Тој додаде дека одобрувањето од страна на администрацијата на Бенгази на договорот за поморска надлежност потпишан меѓу Турција и Триполи би било „значајна добивка според меѓународното право“.

