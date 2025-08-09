Ердоган: Одлуката на Израел за воена контрола над Газа е неприфатлива, Турција ја поддржува Палестина

Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган во телефонски разговор со палестинскиот претседател Махмуд Абас го оцени како „апсолутно неприфатливо“ одлуката на Израел да преземе воена контрола над појасот Газа, пренесе турската агенција Анадолу.

Двајцата лидери разговарале за израелските напади врз Газa и за најновите случувања во регионот. Ердоган нагласил дека Турција ќе продолжи да ја поддржува Палестина во нејзината борба.

Турскиот претседател исто така ја истакнал важноста на изјавите на Франција, Велика Британија и Канада за можно признавање на палестинската држава и посочил на зголемената критика кон Израел од западните земји. Ердоган додаде дека Турција ќе продолжи да вложува напори за мир во регионот.