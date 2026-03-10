Ердоган откри дали Турција се вклучува во војната на Блискиот Исток: „Ова е нашата примарна цел…“

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган , познат како остар, практичен и честопати многу остар политичар, беше многу јасен кога им се обрати на членовите на својот кабинет во понеделник вечерта.

„Нашата примарна цел е да ја спасиме нашата земја од овој пожар. Зачувувањето на безбедноста и мирот на Турција за нејзините 86 милиони жители е наш највисок приоритет“, им рече Ердоган на своите министри.

Овој говор следеше истиот ден откако НАТО пресретна втора балистичка ракета испукана од Иран кон Турција . Остатоците од ракетата паднаа на поле недалеку од градот Газиантеп. Првата ракета, која беше пресретната неколку дена претходно, беше пресретната додека се упатуваше кон турскиот воздушен простор.

По овој инцидент, турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан ги предупреди Иранците да не го тестираат трпението на Турција.

„Ние не сме земја што лесно може да биде провоцирана. Разговаравме со нашите ирански пријатели и им рековме дека едно е ако оваа ракета го изгуби својот пат, но ако продолжи, бидете внимателни…“ рече Фидан.

Сепак, претседателот Ердоган отиде чекор понатаму на ифтар вечерата во понеделник. Тој јасно стави до знаење дека не сака Турција да биде вовлечена во војна против Иран.

„Не прифаќаме географијата на Блискиот Исток да се стави на операциона маса исто како пред еден век. Балистичките ракети насочени кон нашата земја беа неутрализирани на време и потребните предупредувања беа јасно дадени до иранската страна. Уште еднаш нагласувам дека војната треба да се заврши без понатамошно проширување во нашиот регион“, рече Ердоган на вечера со амбасадорите.

Турскиот лидер инсистираше дека активно работи на намалување на тензиите и дека имал повеќе разговори со повеќе од десетина лидери во обид да се надмине кризата.

Во понеделник вечерта беше објавено и дека Ердоган имал телефонски разговор со иранскиот претседател Масуд Пезешкијан.

Турција објави на социјалните мрежи дека ова се случило на барање на Иранците. Во изданието се наведува дека Ердоган му рекол на својот колега дека Турција „не одобрува нелегални интервенции против Иран и ирански напади врз братските земји во регионот“.

„Претседателот Ердоган изјави дека таргетирањето на братските земји не е од корист за никого и дека сето ова мора да престане“, се додава во соопштението од неговиот кабинет.

Амбасадата на САД го зголеми своето предупредување за патување во Турција на ниво четврто, повикувајќи ги патниците да не патуваат во југоисточна Турција и им наредувајќи на неитни службеници на американската влада и членовите на нивните семејства да го напуштат Генералниот конзулат во Адана „поради безбедносни ризици“.

„Американците во југоисточна Турција се силно охрабрени веднаш да заминат“, се вели во соопштението.

Безбедноста по должината на турската граница со Иран е засилена, а репортерите на „Скај њуз“ забележаа многу мало движење од Иран кон Турција.

Вообичаено има безвизно движење за Иранците кои сакаат да ја посетат Турција и обратно по трите гранични премини што ги делат двете земји. Но, во моментов, Иран дозволува влез само на Иранци.

Загриженоста на Турција за иранските ракети во близина или низ нејзиниот воздушен простор доведе до тоа иранскиот амбасадор во Анкара да биде повикан во турското Министерство за надворешни работи.

И како знак на растечката загриженост на земјата поради тензиите, Турција испрати шест борбени авиони Ф-16 во Турската Република Северен Кипар како дел од „фазен пристап кон зајакнување на безбедноста“.

Се очекува авионите да полетаат од Меѓународниот аеродром „Еркан“, западно од главниот град Никозија, и ќе бидат опремени за извршување мисии за воздушна патрола и воздушна одбрана над источниот Медитеран.

Турција е домаќин на американските сили во воздухопловната база Инџирлик во јужната покраина Адана, но не дозволи нејзините бази или воздушен простор да се користат во војна против Иран.

The post Ердоган откри дали Турција се вклучува во војната на Блискиот Исток: „Ова е нашата примарна цел…“ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: