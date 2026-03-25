Ердоган повика на итна акција против Нетанјаху: Војната што ја води Израел наметнува цена за целиот свет

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган изјави дека војната што ја води Израел против земјите од Блискиот Исток му наметнува сè поголема цена на целиот свет. Тој нагласи дека нарушувањата во Ормутскиот теснец ја туркаат глобалната економија во превирања, а последиците се чувствуваат далеку надвор од Блискиот Исток.

Зборувајќи по состанокот на кабинетот во Анкара, Ердоган истакна дека продолжувањето на конфликтот носи нови компликации и предизвикува сериозни турбуленции на светскиот пазар на енергија.

Тој нагласи дека околу 20 проценти од глобалната трговија со енергија поминува низ Ормускиот теснец и дека прекините веќе ги принудиле некои земји да преземат мерки за намалување на потрошувачката на гориво.

„Додека војната се одолговлекува, продолжуваат да се појавуваат нови компликации“, рече Ердоган, предупредувајќи дека економскиот товар од конфликтот расте од ден на ден.

Турскиот претседател повика на итна акција против израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот политички круг, кои ги смета за одговорни за континуираното насилство. Во исто време, тој апелираше до сите земји да заземат порешителен и попроактивен став со цел да се зачува регионалниот мир.

Ердоган нагласи дека Турција се обидува да одржи избалансиран и принципиелен пристап, со цел да се држи подалеку од конфликтот. Тој, исто така, предупреди на опасноста кризата да се претвори во долгорочна војна на исцрпување меѓу државите од регионот.

Тој рече дека Анкара не сака понатамошна ескалација и го повтори повикот за деескалација и брзо решавање на конфликтот.

„Решени сме да ја држиме нашата земја надвор од огнениот прстен“, заклучи тој.

