Ердоган предупредува дека повторувањето на геноцидот во Газа ќе има „висока цена“

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган во петокот предупреди дека секое враќање во геноцидно окружување во Газа ќе има „многу висока цена“, поздравувајќи го договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас.Договор за прекин на огнот беше постигнат рано во четврток во египетскиот Шарм ел Шеик, врз основа на план од 20 точки презентиран од американскиот претседател Доналд Трамп.Првата фаза од планот вклучува итен прекин на огнот, ослободување на заложниците и затворениците, повлекување на Израел на договорената линија во Газа и испорака на хуманитарна помош во Газа, заедно со меѓународна поддршка за реконструкција.Зборувајќи на церемонијата на отворање нови објекти и проекти во црноморската покраина Ризе, Ердоган рече дека Туркије направила – и ќе продолжи да прави – сè што е можно за да помогне во враќањето на мирот, безбедноста и стабилноста во Газа „што е можно поскоро“.Крај на крвопролевањетоОсврнувајќи се на договорот за прекин на огнот, Ердоган нагласи дека „она што е најважно сега е да се обезбеди дека договорот ќе се спроведе дословно“, додавајќи дека Анкара активно ќе придонесе во процесот.„Нашиот регион, а особено Газа, издржа доволно крвопролевање, масакри и солзи“, рече тој. „На мирот мора да му се даде шанса и сите акти на саботажа мора да се избегнат“.Ердоган го опиша договорот како „голем чекор“ кон траен мир и покрај предизвиците што претстојат.„Вратата за траен мир во Газа е отворена“, рече тој. „Велиме – крај на крвопролевањето.САД потврдија дека израелската армија го завршила повлекувањето од првата фаза до жолтата линија.Според договорот, од Хамас се бара да ослободи 20 заложници и да врати 28 тела, додека Израел ќе ослободи 250 палестински затвореници кои отслужуваат доживотна казна затвор и 1.700 притвореници уапсени од 7 октомври 2023 година.

Пронајдете не на следниве мрежи: