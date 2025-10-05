Ердоган се огласи и го пофали Хамас за прифаќањето на планот на Трамп: „Исламскиот свет внимателно ја следи Газа“

0 SHARES Сподели Твитни

Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган одржа говор во кој го пофали Хамас за прифаќањето на предлогот на Трамп за мир во Газа.Во својот говор, Ердоган рече дека Хамас и на овој начин ја покажал својата подготвеност за мир.„Ова отвори прозорец на можности за траен мир во нашиот регион. Затоа е клучно Израел веднаш да ги запре своите напади. Не смее да се дозволи растечките надежи за мир да исчезнат“, рече тој.Тој рече дека исламскиот свет со големо внимание ги следи случувањата во Газа.„Ги мобилизиравме сите наши ресурси во сите области, од хуманитарна помош до дипломатски контакти. Нашата цел е што поскоро да им донесеме мир, спокојство и безбедност на нашите браќа и сестри во Газа. Минатата недела одржавме состаноци во Њујорк и Вашингтон со оваа цел. Го привлечевме вниманието кон хуманитарната катастрофа. Станавме глас на угнетените. Го привлечевме вниманието на светот кон страдањето на децата од Газа преку фотографии во ОН“, рече тој.Тој исто така истакна дека детално разговарал за ситуацијата во Газа со Трамп.„Ги проценивме потребните чекори за мир. Потоа го испратив нашиот директор на МИТ во Катар, а нашиот министер за надворешни работи во Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Газа повторно беше најважната тема на мојот телефонски разговор со г-дин Трамп синоќа. Целта беше да се донесе мир и стабилност во Газа. Го поздравуваме одговорот на Хамас на мировниот план на г-дин Трамп“, рече тој.Конечно, тој рече дека се надева на конечен мир во Газа.„Се молам Бог да ни даде нам, на нашата нација и на сите совесни поддржувачи на палестинската кауза, можност да видиме мир во Газа. Оттука, ги пренесувам нашите пораки за солидарност до угнетениот народ на Газа и повторувам дека Турција секогаш ќе биде покрај нив“, заклучи тој.

