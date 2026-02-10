Ерменија и САД потпишаа договор за соработка во цивилниот нуклеарен сектор

Ерменија и САД денес потпишаа договор за проширување на соработката во цивилниот нуклеарен сектор, изјави ерменскиот претседател Никол Пашинјан по средбата со американскиот потпретседател Џеј Ди Венс во Ереван.

Венс додаде дека САД, исто така, ќе испорачаат мали модуларни реактори како дел од договорот за нуклеарна енергија.

„Склучувањето на договорот значи дека мали модуларни реактори со американска технологија ќе бидат испорачани во оваа земја“, рече Венс.

Тој додаде дека договорот предвидува договори за снабдување со гориво и одржување на реакторите во вредност од четири милијарди долари.

Пашинјан рече дека ја прифатил поканата на американскиот претседател Доналд Трамп да учествува на првиот состанок на „Советот за мир“.

Венс моментално е во посета на Ерменија, по што ќе го посети Азербејџан, за да го поттикне мировниот договор постигнат со посредство на Вашингтон.

Неговата дводневна посета на Ерменија доаѓа само шест месеци откако ерменските и азербејџанските лидери потпишаа договор во Белата куќа, кој се смета за прв чекор кон мир по речиси 40 години војна.

Венс, првиот потпретседател на САД што ја посети Ерменија, се стреми да го унапреди проектот „Трамп патна карта за меѓународен мир и просперитет“ (TRIPP) на администрацијата на Трамп, предложен коридор од 43 километри што би поминувал низ јужна Ерменија и би му обезбедил на Азербејџан директна врска со неговата енклава Нахчиван, а потоа и со Турција, близок сојузник на Баку.

Ерменија и Азербејџан беа во конфликт речиси четири децении, првенствено околу планинскиот регион Нагорно-Карабах, меѓународно признат дел од Азербејџан кој се отцепи од контролата на Баку по распадот на Советскиот Сојуз во 1991 година.

Азербејџан и Ерменија водеа две војни за Нагорно-Карабах пред Баку конечно да ја врати контролата врз областа во 2023 година. Целото етничко ерменско население во Нагорно-Карабах, околу 100.000 луѓе, избега во Ерменија.

Двете соседни земји постигнаа одреден напредок во нормализирањето на односите во последните месеци, вклучително и во обновувањето на некои енергетски резерви.