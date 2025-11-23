0 SHARES Сподели Твитни

Астрономите го детектираа 40.000-тиот астероид во близина на Земјата! Овие вселенски карпи се разликуваат по големина, некои се со дијаметар од неколку метри, други до неколку километри, и летаат блиску до нашата планета, објави Европската вселенска агенција (ЕСА).

Секое ново откривање е и потсетник за ранливоста на Земјата и доказ за тоа колку напреднала областа на планетарната одбрана за само неколку децении.

Астероидите се карпести остатоци од формирањето на Сончевиот систем пред повеќе од четири милијарди години. Повеќето од нив орбитираат околу Сонцето, помеѓу Марс и Јупитер. Астероидите близу Земјата (NEAs) се оние што орбитираат на приближно 45 милиони километри од Земјата – доволно блиску за тимовите за планетарна одбрана да ги следат внимателно.

Првата БЗО – Ерос – беше откриена во 1898 година. Со децении, откритијата доаѓаа бавно, сè додека телескопите за скенирање на небото во 1990-тите и 2000-тите години не почнаа да откриваат стотици нови БЗО секоја година. Од ноември 2025 година, вкупниот број на идентификувани БЗО надмина 40.000, при што околу 10.000 беа откриени само во последните три години.

– Бројот на откритија расте експоненцијално, од илјада на почетокот на векот до 15.000 во 2016 година и 30.000 во 2022 година. Со влегувањето во употреба на следната генерација телескопи, очекуваме бројот на познати Независни атомски објекти да продолжи да расте со уште побрзо темпо – рече Лука Конверси, раководител на Координативниот центар за објекти во близина на Земјата во ESA, и додаде:

– Опсерваторијата Вера К. Рубин во Чиле, која се отвора оваа година, иако не е посветена исклучиво на истражувања на астероиди, ќе открие десетици илјади нови небесни астероиди и други астероиди. Во меѓувреме, телескопите Флајеј на ЕСА, дизајнирани со широко, инсектско видно поле, ќе ги забележат астероидите што минуваат покрај тековните истражувања.

The post ЕСА објави дека 40.000 астероиди летаат покрај Земјата appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: