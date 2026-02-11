„Естрада е полна со вонбрачни деца!“ Дара зборуваше за Милица Тодоровиќ и нејзиното оженето момче: „Те познавам…“

Пејачката Дара Бубамара денеска се појави во Кошутњак, на снимањето на новата епизода на „Ѕвездите на Гранд“.
Новинарите веднаш ја прашаа за нејзината колешка Милица Тодоровиќ, која пред 8 дена доби син со оженет маж, кој веќе има две деца.
– Разговарав со Милица штом се породи, ѝ честитав, ѝ реков „биди жива и здрава, ќе видиш што значи син“, одговори таа „Ти благодарам, љубов моја“, останатото не ме интересира – изјави Дара Бубамара и додаде:
– Не сакам да се мешам во туѓи животи, не ме интересира дали девојката е помлада, типот е постар, кој што прави. За мене е тотално бесмислено, размислувам со кого е Милица, дали е во брак, таа е мојот драг колега кого многу го сакам, со кого се дружевме и соработувавме. Конечно се реализираше како мајка, ѝ честитав, многу сум среќна за неа – истакна таа.
Дара Бубамара вели дека во шоу бизносот има многу вонбрачни деца и дека ги чува тајните на многу нејзини колеги.
– Естрада е полна со вонбрачни деца, ги знам тие тајни, но таков е нивниот живот, а претпоставувам дека Милица е интересна. Жената треба да ужива со своето дете, во своето семејство, тоа се најубавите денови. Не ме интересира вереникот, важно е децата да се раѓаат, без разлика дали се во брак или вонбрачна заедница, што е можно повеќе – рече Дара Бубамара.
