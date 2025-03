Етика во новинарството и почитување на безбедносните мерки при известување од чувствителни настани

0 SHARES Сподели Твитни

Владата најави дека овој медиумски протокол е дизајниран за да ја заштити приватноста на семејствата на жртвите, овозможувајќи истовремено новинарите и снимателите да го следат настанот безбедно и од соодветна дистанца. На новинарите и медиумите им упатуваат препорака да известуваат етички и со почит кон личната болка и достоинството на семејствата, без сензационализам, а информациите да бидат проверени и објективни. Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) апелираат до медиумите да ја имаат предвид чувствителноста на настанот и универзалните етички стандарди за професионално известување.

Во координација со Министерството за внатрешни работи и консултација со ЗНМ и ССНМ, Владата изработи протокол за безбедност при известување од погребот на жртвите од трагедијата во Кочани, која се случи на 16 март. Протоколот вклучува упатство за новинарите да известуваат со емпатија, без да ја нарушуваат приватноста на семејствата, и да избегнуваат сензационалност, шпекулации или необјективни садржини. Потврдените факти треба да бидат во фокусот на известувањето за да се спречат дезинформации.

За претставниците на медиумите кои ќе го покриваат настанот, полицијата ќе обезбеди наменска зона на патеката на поворката, 300 метри од влезот на капелата до градските гробишта во Кочани, која ќе биде надгледувана од МВР со цел да се обезбеди ред и безбедност. Во таа област ќе важи забрана за користење беспилотни летала.

Медиумските работници треба да носат ПРЕСС обележја и новинарски легитимации од нивните медиумски куќи за да го олеснат нивното движење и идентификација. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ААВМУ) од своја страна апелира на медиумите да избегнуваат сензационализам и да ја почитуваат личната болка на семејствата, роднините и најблиските на жртвите. Се истакнува важноста на внимателно објавување на снимки и фотографии за да им дозволат на семејствата да се простат со своите ближни достоинствено.

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања на УКИМ советува новинарите и медиумските професионалци при известување за трауматски настани да одржуваат смирен и ненасилен пристап. И Македонскиот институт за медиуми (МИМ) повика на одговорно информирање за трагедијата во Кочани, истакнувајќи дека во вакви чуствителни ситуации е неопходно граѓаните да имаат реален и проверен пристап до информации.

Во пожарот кој се случи меѓу саботата и неделата, животот го загубија 59 млади. Денеска тие ќе бидат погребани во Скопје, Кочани, Штип и Облешево.

