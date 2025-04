Етно составот „Баклава“ во Загреб

0 SHARES Сподели Твитни

Во македонскиот Културно информативен центар во Загреб, 23-ти април беше денот кога загребската публика уживаше во редок мултимедијален културен настан. На него се отвори изложбата „Македонскиот рубин – силата на нашето срце“, заедно со етно концертот на групата „Баклава“. Овој концерт, дел од одбележувањето на 20-годишнината од делувањето на „Баклава“, понуди разновидна програма со традиционални и авторски песни, испеани на разни јазици. Значаен дел од репертоарот беа дела избрани од авторката Елена Христова, која долгогодишно живее во Република Турција и своите истражувања ќе ги претстави пред публиката. Покрај претходно познатите песни, ќе бидат изведени и нови дела од нејзиниот најнов проект наречен „Јоруклук“. Освен Елена Христова, во „Баклава“ членуваат пет врвни музичари, кои со својот уникатен стил го комбинираат класичниот звук со поп, рок, џез, панк, и традиционална музика, создавајќи автентична форма на world music.

Изложбата „Македонскиот рубин – силата на нашето срце“ е реализирана во соработка со македонското Здружение „Откритие“, кое беше основано во 2023 година за промовирање на светските и македонските минералошки богатства. Ова здружение се грижи за колекција на ретки природни минерали, кристали и фосили, вклучувајќи и примероци од Алги строматолити стари 1,8 милијарди години, што претставуваат први форми на живот на Земјата. Изложбата, создадена од инженерите Деан Шкартов и Илија Петковски, кои имаат долгогодишно искуство во промоцијата на природни кристали и ценети камења, ќе вклучува експонати и реплики од овој итркав камен.

