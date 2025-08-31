Еурофарм Пелистер го победи Вардар на Регионалниот ракометен турнир

На првиот Регионален ракометен турнир во Скопје Еурофарм Пелистер славеше над Вардар во вечното дерби, со што го освоија првото место.

Битолчани победија со резултат од 25:23 во “Јане Сандански”, онаму каде што го добија и последниот меч против Вардар во рамките на македонскиот шампионат, победа која ги натера “црвено-црните” да направат промена на тренерската клупа.

Во среда во Кавадарци овие два тима ќе одиграат повторно, овој пат на Супер Купот на Македонија, со што и официјално ќе започне новата сезона.