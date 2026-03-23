ЕУ бара објаснување од Будимпешта за наводно споделување доверливи информации од Сијарто

Европската комисија побара од Будимпешта да ги разјасни „загрижувачките“ извештаи кои сугерираат дека унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто редовно споделувал чувствителни информации од затворени состаноци на Европската унија со својот руски колега Сергеј Лавров.

Европската комисија реагираше по извештај на „Вашингтон пост“, според кој Сијарто бил во редовен контакт со Лавров за време на состаноци во Брисел, комуницирајќи со него и во паузите. Обвинувањата се сериозни бидејќи земјите-членки на ЕУ се обврзани на принцип на доверлива соработка, а содржината на ваквите состаноци е доверлива.

Портпарол на Европската комисија изјави дека ваквите наводи се „многу загрижувачки“ и дека унгарската влада треба да даде објаснување.

Унгарија ги негира обвинувањата

Унгарската влада ги отфрли обвинувањата, нарекувајќи ги лажни вести.

Паралелно, политичките тензии растат пред парламентарните избори во Унгарија, каде премиерот Виктор Орбан се соочува со силен предизвик од опозицијата.

Унгарија е една од ретките членки на ЕУ која одржува редовни односи со Русија. Земјата продолжува и да увезува големи количини фосилни горива од Русија, и покрај повиците на ЕУ за намалување на зависноста од Москва.

Сијарто има повеќекратни посети во Москва од почетокот на војната во Украина во 2022 година, вклучително и средби со рускиот претседател Владимир Путин.

Реакции во Европа

Меѓу првите што реагираа беше полскиот премиер Доналд Туск, кој изјави дека ваквите наводи не се изненадување и дека постоеле сомнежи подолго време.

Советот на ЕУ (институцијата што ги организира министерските состаноци) соопшти дека ги разгледува наводите и дали има прекршување на правилата, додека се наведува дека оваа ситуација укажува на поширок проблем со довербата меѓу членките и потребата од лојална соработка.

Опозицискиот лидер Петер Маѓар најави дека доколку неговата партија дојде на власт, ќе покрене истрага за случајот.