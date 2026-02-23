ЕУ го замрзна трговскиот договор со САД поради новите царини на Трамп

Европската Унија привремено ја запира ратификацијата на трговскиот договор со САД. Главните политички групи во Европскиот парламент имаат намера денеска да ја запрат законодавната работа за договорот, според „Блумберг“ и други американски медиуми. Овој потег доаѓа како одговор на новите глобални тарифи што ги воведе американскиот претседател Доналд Трамп (79), пренесува германски Билд.

Главните политички групи во Европскиот парламент велат дека ќе го суспендираат законодавниот процес за одобрување на договорот. Одлуката доаѓа само неколку дена откако Врховниот суд на САД ја поништи употребата на вонредни овластувања од страна на Трамп за воведување таканаречени „одмазднички“ царини низ целиот свет.

Европските акции паднаа по веста, а индексот Stoxx Europe 600 се намали за 0,4%.

Жељана Зовко, главен трговски преговарач за групата на Европската народна партија (ЕПП), рече дека „нема друга опција“ освен да се одложи процесот додека не се разјасни ситуацијата. Централно-десничарската ЕПП, најголемата политичка сила во Парламентот, ќе биде поддржана од социјалистите и демократите и либералната група „Обнови ја Европа“.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен (67), му се обрати на американскиот претседател Доналд Трамп со јасни зборови. „Збор си е збор. Двете страни имаат должност целосно да ја почитуваат својата страна од договорот. САД сега мора јасно да покажат кој пат планираат да го следат. И ние треба сигурно да го дадеме својот дел. На европските компании не им треба ништо повеќе од сигурност во трговските односи“, изјави фон дер Лајен за БИЛД.

Претседателот на Комитетот за меѓународна трговија на Парламентот, Бернд Ланге, свика вонреден состанок за повторно оценување на договорот меѓу ЕУ и САД. Во исто време, амбасадорите на ЕУ ќе се состанат за да ги разгледаат целокупните трговски односи со Соединетите Американски Држави.

Најавата на Трамп, по пресудата на Врховниот суд, за глобална царина од 10% – подоцна зголемена на 15% – остави отворени прашања за трговските партнери на САД, зголемувајќи ја неизвесноста на пазарот.

Договорот постигнат минатото лето помеѓу Трамп и претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен, повика на царина од 15% за повеќето европски производи извезени во САД, додека се елиминираат царините за американските индустриски стоки увезени во ЕУ. Сепак, САД ќе одржат царина од 50% за европскиот челик и алуминиум.

ЕУ го прифати договорот, и покрај неговата нееднаква природа, со цел да избегне генерализирана трговска војна и да ја задржи поддршката на САД за безбедносни прашања, особено во однос на Украина.

Ова не е прв пат процесот на ратификација да биде „замрзнат“. Европскиот парламент, исто така, го суспендираше одобрувањето кога Трамп се закани со анексија на Гренланд. Иако процесот беше рестартиран по неговото повлекување, европратениците воведоа амандмани, како што е „клаузулата за зајдисонце“, која предвидува нови преговори дури и по евентуалното одобрување.