ЕУ го поздравува тоа што локалните избори во Македонија беа конкурентни

Европската Унија го поздравува тоа што локалните избори во Северна Македонија беа конкурентни и што основните слободи беа во голема мера почитувани, иако тие се одржаа во високо поларизиран политички амбиент и со некои процедурални недостатоци, изјави за државната МИА портпаролот на Европската комисија за проширување – Гијом Мерсие.– ЕУ ги нотира прелиминарните наоди и заклучоци на меѓународната набљудувачка мисија на локалните избори во Северна Македонија на 19 октомври 2025 година – истакна Мерсие.Според него, ЕУ ја охрабрува земјата да ги адресира сите препораки на Канцеларија за демократски институции и човекови права (ОДИХР), вклучително и за измена на Изборниот законик.

