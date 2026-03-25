ЕУ договори слободна трговија со Австралија!

Австралија и Европската Унија во вторникпотпишаа договор за слободна трговија (FTA) во вредност од 10 милијарди австралиски долари (околу 7 милијарди долари), како и договор за партнерство во безбедноста и одбраната, соопшти Европската комисија.

FTA, кој се преговара осум години, ќе им обезбеди на австралиските извозници поголем пристап до глобалните пазари што опфаќаат над 450 милиони луѓе.

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, и австралискиот премиер Ентони Албанезе го потпишаа долгоочекуваниот договор, како и неколку други, за време на нивниот состанок во Канбера, според соопштението од канцеларијата на Албанезе.

„Тоа е добитна опција“, рече тој, истакнувајќи дека пактот ќе ги елиминира царините за извоз како што се вино, морска храна, говедско месо и млечни производи.

„Денес, го започнуваме и нашето ново Партнерство за безбедност и одбрана (ПБО)“, рече фон дер Лајен во објава на американската компанија за социјални медиуми X. „Ќе ја продлабочиме нашата соработка од заеднички поморски вежби до вселената, одбранбената индустрија и справувањето со хибридни закани. И ќе работиме рака под рака за да ја зајакнеме отпорноста на нашите демократии“, додаде таа.

Според Договорот за слободна трговија, Австралија ќе ја отстрани царината од 5% за увоз на европски производи, која ги погодува производителите на автомобили како BMW и Mercedes, заедно со производителите на стоки како модни производи, храна и пијалоци.

За возврат, ЕУ ќе дозволи проширен увоз на австралиски производи, вклучувајќи говедско и јагнешко месо.

Неколку минути по потпишувањето на договорот, извозниците на месо го критикуваа договорот, кој, според нив, не го дава пристапот ветен во текот на годините преговори.

Во врска со ПБО, ЕУ во соопштението изјави дека ќе „воспостави робусна институционална рамка, помагајќи да се обезбеди максимална ефикасност во справувањето со сегашните геополитички предизвици“.

„Европа и Австралија мора да се вооружат и да се декарбонизираат“

Во меѓувреме, претседателката на Европската комисија, во своето обраќање пред австралискиот парламент, изјави дека Европа и Австралија мора да се вооружат и да се декарбонизираат додека се обидуваат да „ги прекинат економските и енергетските зависности“ од Кина и Русија, објави Австралиската радиодифузна корпорација.

Претседателката на Европската комисија, првата жена светски лидер што се обрати пред федералниот парламент, предупреди дека масовниот извоз на Кина го поткопува економскиот модел на Европа и го води кон деиндустријализација, повикувајќи ја Австралија да ги поддржи нејзините напори за ребалансирање на глобалната трговија.

„И заканата за безбедноста на нашиот синџир на снабдување и шокот за нашата индустриска база бараат итни одговори“, рече таа.