ЕУ додели над 4 милијарди евра на Украина пред Денот на независноста

Пред 34-та годишнина на независноста на Украина на 24 август, ЕУ дава уште еден силен сигнал за непоколеблива поддршка со исплата на 4,05 милијарди евра на земјата. Ова вклучува 3,05 милијарди евра преку Украинската Мерка и 1 милијарда евра преку вонредната Макрофинансиска помош на Европската комисија (MFA), соопшти Брисел.

Откако започна инвазијата од Русија во февруари 2022 година, ЕУ и нејзините земји-членки мобилизираа 168,9 милијарди евра хуманитарна, финансиска и воена помош за Украина и нејзиниот народ.

Урсула фон дер Лајен, Претседателката на Европската комисија рече: „Додека Украина го слави својот 34-ти Ден на независноста, ЕУ испраќа јасна порака: нашата солидарност со Украина е непоколеблива. Денешната исплата од над 4 милијарди евра ја покажува нашата цврста посветеност. Ова ново финансирање ја нагласува нашата посветеност не само на закрепнувањето на Украина, туку и на нејзината иднина како суверена и демократска земја. Затоа што кога Украина е силна, и Европа е посилна.“