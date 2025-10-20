ЕУ е пред усвојување на драстични мерки, Унгарија е бесна

Унгарија ќе ги искористи сите расположиви политички и правни средства за да го спречи усвојувањето на предлогот REPowerEU, кој има за цел да забрани увоз на руска енергија во Европската Унија, изјави Петер Сијарто, унгарски министер за надворешни работи и трговија, во Луксембург, објави Mfor.hu.

По седницата на Советот за надворешни работи и енергија на ЕУ, Сијарто на прес-конференција изјави дека нема енергетски, експертски, безбедносни или економски причини за предлогот за забрана на увоз на руска енергија, туку исклучиво политички и идеолошки.

„И Европската комисија нема поим какви последици ќе има овој пакет мерки за поединечните европски земји“, рече Сијарто. Тој го критикуваше комесарот за енергетика на Европската Унија, Дане Јоргенсен, кој, како што тврди, зборувал за пакетот користејќи само политички фрази и пропаганда, без никакви експертски аргументи, а во еден момент дури и ја напуштил салата. „Разочарувачки беше што комесарот за енергетика на Европската Унија успеа да каже околу пет реченици за овој пакет како вовед и приближно исто толку како завршна изјава“, рече Сијарто. „Никој во светот, ниту во Европската комисија, ниту овде во Луксембург, не се грижи какво влијание има овој предлог врз безбедноста на снабдувањето со енергија. После тоа, никој нека не ни држи лекции за солидарност на Европската Унија“, рече тој. Тој тврди дека ова е кршење на регулативите на ЕУ и удар за Унгарија. Иако Унгарија гласаше против, Советот на ЕУ го усвои својот став со квалификувано мнозинство. Сега следат преговори со Европската комисија и Парламентот, по што предлогот ќе се врати во Советот за конечна одлука. „Сакам јасно да ставам до знаење дека ќе го заштитиме унгарскиот народ. Ќе ја заштитиме енергетската безбедност на Унгарија и ќе ги заштитиме резултатите од намалувањето на режиските трошоци. Нема да дозволиме Брисел да им наметне брутално зголемување на цените на унгарскиот народ“, рече тој. „Затоа, ќе ги искористиме сите политички и сите правни средства за да го спречиме усвојувањето на овој правен акт“, заклучи унгарскиот министер.