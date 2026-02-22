ЕУ започна нова истрага против Маск поради Грок

0 SHARES Сподели Твитни

Европската комисија започна втора официјална истрага против социјалната мрежа X (порано Twitter) и нејзиниот четбот Grok, поради сомневања дека платформата го прекршува Законот за дигитални услуги (DSA).

Овој пат, фокусот е на сериозните недостатоци што овозможуваат генерирање и ширење на сексуално експлицитна содржина без согласност, вклучително и материјал што може да претставува злоупотреба на деца.

Истрагата беше покрената откако истражувачите и регулаторите открија дека корисниците можат да го користат Grok за дигитално „соблекување“ на луѓе од фотографии, како и за поставување на вистински луѓе, вклучувајќи жени и деца, во провокативни и сексуализирани пози. Според Центарот за борба против дигиталната омраза (CCDH), Grok генерирал милиони сексуализирани слики за краток временски период, од кои десетици илјади прикажувале малолетници.

Потпретседателката на Европската комисија, Хена Виркунен, изјави дека ваквите „длабоки лажни“ содржини се неприфатлива форма на деградација и дека претставуваат сериозен ризик за безбедноста и менталното здравје на граѓаните на ЕУ. Комисијата испитува дали компанијата на Елон Маск презела соодветни мерки за ублажување на овие системски ризици пред да го интегрира Grok во платформата X.

Ова не е единствениот правен проблем за Маск во Европа:

Ирската комисија за заштита на податоци, исто така, започна истрага за тоа дали е прекршена Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) при обработката на лични податоци за обуката и работењето на „Грок“.

Француските власти неодамна извршија рација во канцелариите на компанијата X во Париз како дел од поврзана истрага за злоупотреба на алгоритми.

Претходна истрага од декември 2023 година, која се занимава со ширење на нелегална содржина и дезинформации на платформата, е сè уште во тек.

Доколку се докаже прекршување на Законот за дигитални услуги, платформата X се соочува со огромни казни што можат да достигнат до 6% од вкупниот годишен промет на компанијата. Од Брисел велат дека правата на граѓаните, особено жените и децата, не смеат да бидат „колатерална штета“ на технолошкиот развој.

Компанијата X одговори на критиките со воведување одредени ограничувања, како што е забраната за уредување слики од луѓе во костими за капење, но претставниците на ЕУ веруваат дека овие мерки не се доволни за да се спречи штетата што веќе е направена.

