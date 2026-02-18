ЕУ нуди околу 6.000 евра месечно и доживотна работа, но помалку од 3% од апликантите ќе успеат

Брисел ги отвора вратите кон една од најпосакуваните кариери во Европа. По седумгодишна пауза, Европската канцеларија за селекција на персонал повторно го започна натпреварот AD5, главниот влезен пат за станување постојан службеник во Европската комисија.

Работното место нуди почетни плати до 6.758 евра месечно и долгорочна сигурност, па се очекува да аплицираат помеѓу 50.000 и 60.000. Помалку од 3% ќе успеат.

Кандидатите мора да поминат тешки онлајн тестови за расудување, познавање на ЕУ, дигитални вештини и пишување политики. Овој обид за вработување доаѓа во време кога претседателката на Комисијата, Урсула фон дер Лајен, се фокусира на привлекување на нова генерација. Многу високи службеници се блиску до пензионирање, а институциите сакаат да ги зајакнат своите дигитални вештини. Апликациите се отворени до 10 март, а оние што ќе успеат би можеле да почнат да работат во рок од 2 години.