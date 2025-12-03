ЕУ постигна договор за целосно укинување на увозот на руски гас до 2027 година

Европската унија усвојува правно обврзувачко решение за целосна забрана на рускиот гас, со конечен рок до есента 2027 година.

Европскиот совет соопшти дека постигнал договор со Европскиот парламент за постепено и правно обврзувачко укинување на увозот на руски гас до 2027 година – мерка која претставува клучен дел од напорите на Унијата да ја намали и конечно да ја прекине својата енергетска зависност од Русија. Одлуката опфаќа целосна забрана за увоз на течен природен гас (LNG), како и гас од цевководи, со првата фаза на забрана што треба да стапи на сила до крајот на 2026 година, а целосното укинување се очекува во есента 2027 година.

Според информациите што ги пренесува Reuters, мерката доаѓа во период кога увозот на руски гас во ЕУ веќе е значително намален. Во октомври, руското учество во вкупниот увоз на гас во Унијата изнесувало околу 12 %, што е драматичен пад во однос на периодот пред почетокот на војната во Украина во 2022 година, кога зависноста достигнуваше околу 45 %.

Иако повеќето земји од Унијата веќе ги диверзифицираат своите енергетски извори, дел од членките меѓу кои Унгарија, Франција и Белгија и натаму продолжуваат да увезуваат количества руски гас. Новиот договор ќе бара од нив постепено усогласување со новата европска рамка и целосно напуштање на руските енергетски ресурси во предвидените рокови.

Со овој чекор, Брисел испраќа јасен сигнал дека стратегијата за енергетска безбедност, зелена транзиција и геополитичка независност останува висок приоритет, а истовремено се забрзува развојот на алтернативни извори, складишни капацитети и меѓусебна енергетска поврзаност на земјите-членки.