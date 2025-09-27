ЕУ се согласи да изгради „ѕид од беспилотни летала“ на источната граница: Заштитата од руски упади е приоритет

0 SHARES Сподели Твитни

Европската Унија се согласи да продолжи со плановите за изградба на ѕид од беспилотни летала за да се заштити од руски воздушни напади на нејзината источна одбранбена граница.По состанокот со министрите од претежно земјите-членки од централна и источна Европа, плус Украина, комесарот за одбрана на ЕУ, Андриус ​​Кубилиус, изјави дека ѕидот од беспилотни летала за заштита од воздушни упади е „непосреден приоритет и клучен елемент на одбраната на источниот дел од блокот“.Ова прашање стана актуелно по серијата упади со беспилотни летала во Данска, Полска и Романија, како и по нарушувањето на естонскиот воздушен простор кога Русите го нарушија естонскиот воздушен простор со борбени авиони кои кружеа неколку минути.Кубилиус рече дека е итно неопходно да се има ефикасен систем за детекција, вклучувајќи радари и акустични сензори, како и можност за пресретнување и уништување на беспилотни летала. Тој ја призна потенцијалната несовпаѓање помеѓу трошоците за одбрана и вредноста на руските беспилотни летала.„Ако користите ракети воздух-воздух од вашиот борбен авион за да уништите дрон, тогаш користите ракета што чини милион долари за да уништите дрон што чини 10.000 долари“, рече тој.

