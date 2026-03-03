ЕУ: Тарифи за роаминг во Западен Балкан како во ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Можете ли да го користите вашиот мобилен телефон во Западен Балкан со иста брзина како и во вашата матична земја во ЕУ? ЕУ сака да ги прошири прописите за роаминг. Ова особено би им користело на патниците.

Европската комисија предвидува дека патниците од ЕУ треба да имаат корист и поповолни цени за мобилен роаминг во Западен Балкан.

За таа цел, Комисијата предлага да се отворат преговори со Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија, како што објави органот со седиште во Брисел. Планот сега бара одобрение од земјите-членки на ЕУ.

Доброволните договори меѓу операторите на мобилни мрежи веќе овозможуваат делумно намалени тарифи во Западен Балкан.

Доколку планираните преговори доведат до договор, патниците би можеле да ги користат, на пример, своите паметни телефони како што би ги користеле во својата земја.

Потоа тие би платиле иста сума за услуги во странство како што плаќаат во сопствената земја.

Од средината на 2017 година, луѓето што живеат во ЕУ не мора да плаќаат дополнителни роаминг трошоци за мобилни телефони кога патуваат во други земји од ЕУ.

Европската Унија во принцип е предиспонирана да ги прими сите шест земји во ЕУ.

Сепак, од сите овие земји сè уште се очекува конкретно да ја покажат имплементацијата на реформите.

Според најновата анализа на Европската комисија, Црна Гора е понапред во процесот на пристапување кон ЕУ – преговорите со Подгорица би можеле да бидат завршени до крајот на годината.

