ЕУ ќе ги продолжи санкциите против Русија во енергетиката, финансиите и трговијата

Високата претставничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност, Каја Калас, објави дека ЕУ наскоро ќе воведе санкции против Русија и дека Украина има „целосна поддршка“, објави Крстарица.

„Наскоро ќе усвоиме нови мерки насочени кон енергетските, финансиските и трговските приходи на Русија. Воената економија на Русија е веќе слаба. Ќе ја направиме послаба. Секое евро што го земаме од Русија е евро што не може да го потроши за војна“, рече Калас во Киев.

Таа изјави дека ЕУ ги обезбедила првите 10 милиони евра за формирање на Специјалниот трибунал за агресивен криминал.

„Руските лидери се одговорни за оваа војна. Немаше да има воени злосторства ако немаше агресивни злосторства – па затоа немаше да има злосторства. Никој не треба да остане неказнет за извршените злосторства“, рече Калас.

Таа изјави дека лидерите на ЕУ дискутираат и за користењето на блокираните руски средства во заем за компензација на Украина: „Москва треба да ги сноси трошоците за оваа војна, а не европските даночни обврзници… Не можам да дадам конкретен датум, бидејќи работиме многу интензивно на ова.“ Таа додаде дека шест милиони евра се издвоени за грижа за деца кои биле депортирани од Украина и жртви на сексуално насилство. Во врска со поддршката за Украина во текот на зимата, Калас изјави дека ЕУ ќе издвои 800 милиони евра и работи на обезбедување уште 100 милиони евра за генератори, засолништа и опрема за ладно време.