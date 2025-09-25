ЕУ ќе предложи тарифи за руската нафта поради растечкиот притисок од Трамп

Воведувањето тарифи за руската нафта ќе им го направи на Унгарија и Словачка сè поскапо одржувањето на нивните енергетски врски со Москва.

Европската комисија работи на нов предлог за воведување тарифи за руската нафта што сè уште влегува на единствениот пазар преку Унгарија и Словачка, поради растечкиот притисок од Доналд Трамп засекогаш да ги прекине сите енергетски врски со Москва, пишува Еуроњуз.

Дополнителните давачки имаат за цел да ги зголемат материјалните трошоци за двете нации и, според тоа, да ја стимулираат итноста за наоѓање алтернативни добавувачи.

„Наскоро ќе презентираме што имаме на ум со ова“, рече Олоф Гил, заменик-портпарол на Комисијата, во среда, истакнувајќи дека иницијативата ќе биде одвоена од 19-тиот пакет санкции што моментално се на маса.

ЕУ воведе целосна забрана за руска сурова нафта и рафинирани нафтени производи во 2022 година како дел од својот широк режим на санкции како одговор на целосната инвазија на Украина. Забраната беше поздравена како голем чекор во прекинувањето на историската зависност на блокот од Москва.

Контроверзно, Унгарија и Словачка, две земји-членки без излез на море, обезбедија исклучок што им овозможи да продолжат со купувањата преку нафтоводот „Дружба“.