Жандармеријата ги потиснува граѓаните во Нови Сад, полицијата им ги одзема телефоните на новинарите

Во Нови Сад има тензии пред собирите на граѓанските собранија од една и поддржувачите на режимот од друга страна. Распоредени се неколку џипови и полициски автомобили. – пренесува порталот Н1

За денес се најавени прорежимски собири „Граѓаните против блокадите“ на три локации во Нови Сад: во Сремска Каменица, во Ново Насеље и во Детелинара.

Митинзи против блокадите организирани на територијата на Нови Сад од страна на режимската невладина организација Центар за социјална стабилност.

Граѓанските собранија на Нови Сад, исто така, закажаа контра-митинзи во близина на тие локации во 15:30 часот, за да им покажат на поддржувачите на режимот дека не се добредојдени.

На Булеварот Европа, во близина на улицата Хаџи Рувимова, жандармеријата ги туркала граѓаните на многу груб начин, туркајќи ги подалеку од патот, јавува репортер на Н1. Еден од жандармите го шутнал велосипедот на новинарка на Н1 откако таа се претставила како новинарка и ја покажала својата лична карта.

Припадници на жандармеријата го запленија и телефонот на новинарот на „Бета“ и „Автономија“, Далибор Ступар, и го избркаа додека снимал собири на прорежимски поддржувачи, кои организирано доаѓале во Нови Сад со автобуси.

„Жандармерски службеник ми го зеде телефонот и ме избрка додека снимав како еден граѓанин е приведен. Реков дека не вознемирувам ништо и дека стојам сам на празен простор. Потоа ме бркаа зад кордонот и ми го вратија телефонот. Иако имав жолт елек и новинарски ознаки, и иако му кажав дека сум новинар, тој рече дека не го интересира ништо и дека немам право да ја попречувам постапката“, рече Далибор Ступар.

Жандармеријата ги потиснуваше граѓаните собрани на митинзи од левата страна на улицата Хаџи Рувимова, додека поддржувачите на СНС беа од десната страна на улицата, јавува нашиот репортер.

Акцијата на жандармеријата, која ги принуди двете групи граѓани да се соочат една со друга, беше нејасна. Една претпоставка е дека поддржувачите на владата се изгубиле во Нови Сад и наместо во Ново Насеље, се упатиле кон улицата Хаџи Рувимова.

Граѓаните собрани во групи им скандираа „Пумпај“ и „Марш до Чациланд“ на оние што стоеја преку улицата.

По некое време, граѓаните против блокадите се упатија кон Булевар Европа, додека полицијата ги држеше граѓаните опколени на улицата Хаџи Рувимова од митинзите.

Жандармите продолжија грубо да ги туркаат граѓаните по улицата Хаџи Рувимова. Некои мораа да докажат дека живеат таму.

Граѓаните на Сремска Каменица, каде што за денес е најавен митинг на поддржувачите на СНС, претходно денес поставија 16 столчиња со 16 рози и исто толку свеќи на плоштадот Змај како потсетник на загинатите при уривањето на крошната.