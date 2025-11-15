Железничките мрежи во Украина се сè повеќе цел на Русија, од почетокот на годината се извршени 800 напади

0 SHARES Сподели Твитни

Украина забележа тројно зголемување на бројот на напади врз нејзиниот железнички систем од јули, бидејќи Москва се обидува да уништи еден од клучните логистички системи на Киев.

Олексиј Кулеба, заменик-премиер на Украина задолжен за инфраструктура, изјави дека од почетокот на 2025 година, нападите врз мрежата предизвикале штета во вкупна вредност од една милијарда долари.

„Ако споредите само последните три месеци, нападите се зголемија трипати. Од почетокот на годината, имало 800 напади врз железничката инфраструктура, а повеќе од 3.000 железнички објекти се оштетени. Она што го видовме во овие ескалирачки напади е дека тие напаѓаат возови, особено обидувајќи се да убијат машиновозачи“, рече Кулеба.

Во земја голема како Украина, железниците се од клучно значење.

Железничката мрежа транспортира повеќе од 63% од товарот во земјата, вклучувајќи пратки жито и 37% од патничкиот сообраќај, според податоците од Националната служба за статистика, пишува „Гардијан“. Воената помош од странски земји често пристигнува со воз.

Ниту еден цивилен аеродром не е оперативен од целосната руска инвазија, па затоа повеќето луѓе патуваат во и надвор од земјата, вклучително и оние што ги посетуваат светските лидери, со воз.

„Не станува збор само за бројот на напади, туку и за пристапот на непријателските сили. Сега, бидејќи имаат многу прецизни беспилотни летала „Шахед“, тие гаѓаат поединечни локомотиви“, рече Олександр Перчовски, директор на украинската државна железница „Укрзализница“.

Напорите за подобра заштита на мрежата стапија на сила, вклучително и опремување на возовите со електронски системи за спротивставување на нападите со беспилотни летала и формирање наменски тимови за воздушна одбрана од вработените во железницата.

