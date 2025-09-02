Желјазков: Нема причина да се истражува ситуацијата со авионот на Фон дер Лајен

Нема причина да се истражува ситуацијата со авионот на претседателката на Европската комисија (ЕК), бидејќи овие нарушувања не се ниту хибридни, ниту кибер закани, изјави во Бургас, бугарскиот премиер Росен Желјазков.

Неговиот коментар е во врска со информациите за инцидент со авионот на претседателката на ЕК, Урсула фон дер Лајен, на аеродромот во Пловдив на 31 август.

– Од 2022 година, од почетокот на војната во Украина, дел од методите за водење модерни војни вклучуваат таканареченото радио-електронско војување, што е намерно мешање во радиофреквенцискиот спектар. Ова е забележано во последните години во воената зона, но мешањата се од Хелсинки, преку Црното Море, Ереван, Тбилиси, Кипар, Сирија и до Триполи. Сето ова е мешање, бидејќи влијае на радиофреквенцискиот спектар на ГПС сигналот, што го емитуваат сателитите што се наоѓаат речиси 20 километри над Земјата – коментираше премиерот.

Според него, ова мешање не е насочено кон еден или друг објект на авионот. Ова во овој конкретен случај го утврди екипажот на летот, рече премиерот.

Вакви работи се случуваат секој ден, поради што авионите, долго пред да постои ГПС систем, исто така полетуваа и слетуваа. Во овие моменти е создаден протокол, овој протокол е во сите земји каде што Европската агенција за безбедност на воздухопловството има набљудувања за радиусот на влијание, а овие протоколи многу јасно наведуваат дека кога има пречки во ГПС сигналот, се пристапува со инструментална навигација, таканаречениот конвенционален метод, додаде Росен Желјазков.

Според него, нема ништо што бугарското Управување со воздушниот сообраќај не го имплементирало според протоколот и нема ништо што е различно од сè што се забележува како резултат на војната во Украина, како начин на водење радио-електронска војна.