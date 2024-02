Жената има толкав задник што дури и авионот и е мал! Народот е згрозен од нејзиниот изглед, се се гледа на видеото

0 SHARES Сподели Твитни

Грејси е инфлуенсерка и познат плус сајз модел. Меѓутоа, неодамна нејзиното видео стана многу популарно на социјалните мрежи поради нејзиниот вечен проблем додека патува со авион.

Имено, Грејси е жена со многу изразени атрибути , особено колковите и задникот, па не може да се смести на едно авионско седиште. И покрај тоа што купи две седишта во обид да се прилагоди на седиштата, таа сè уште се соочува со предизвици и инсистира на тоа дека „ авионите се премали за големи луѓе“.

Додека Грејси храбро ја изразува својата загриженост за ограничувањата на седиштата во авион, тоа поттикнува поширок разговор за потребата да се развијат стандарди за да се приспособат различните форми на телото. Во ера каде позитивноста на телото и инклузивноста добиваат на интензитет, авио индустријата се соочува со зголемен притисок да одговори на различните потреби на патниците.

View this post on Instagram A post shared by GRACIE BON (@graciebon)

Видеото на Грејс на Инстаграм, кое ја покажа нејзината тешкотија да најде удобна положба за седење дури и со две седишта, предизвика жестока дебата во делот за коментари. Клипот наиде на различни реакции, при што многумина ја обвинуваат дека избрала да го промени своето тело преку операција, што имплицираше дека самата си направила проблем, бидејќи е јасно дека го добила својот огромен клоник и колкови преку пластична операција.

View this post on Instagram A post shared by GRACIE BON (@graciebon)

Грејси само на Инстаграм има 4,5 милиони следбеници, додека нејзиното видео од авион доби повеќе од половина милион лајкови, а различните коментари се менуваа.

-Тоа се случува кога ќе одлучите дека сакате да бидете кловн шоу.

– Потрошивте вистинско богатство за промена на телото, а сега авионите треба да се редизајнираат поради таквите како вас.

– Ако две седишта во авион не ви се доволни, вие сте проблемот. Или не треба да патувате со авион или да си набавите сопствен приватен авион.

– Па, авионите, за жал, не се направени за луѓе со лажен задник.

View this post on Instagram A post shared by GRACIE BON (@graciebon)

– Има авиони направени за луѓе како тебе, тие се викаат карго авиони, прогуглај.

– Видеото го започнувате со реченицата „2024 е, а јас се уште не можам да се сместам во авион“, па не предвидуваа дека луѓето дотогаш ќе станат мутанти.

– Помири се со тоа, сакаше пластика, сега носеј ја.

– Не мора да го менувате авионот, само отстранете ја целата пластика од себе.

View this post on Instagram A post shared by GRACIE BON (@graciebon)

Пронајдете не на следниве мрежи: