ЖЕНАТА КОЈА ГОТВЕШЕ ЗА ЗДРАВКО ЧОЛИЌ ГО ОДВРЗА ЈАЗИКОТ! Сподели информации од ПРВА РАКА, едно е шокантно

Таа работеше во една позната белградска таверна, а еднаш раскажа каков бил Чолиќ.

Пејачот Здравко Чолиќ го држи својот семеен живот подалеку од јавноста.

Сепак, сега се појавија непознати детали за самиот пејач.

Пред неколку години, неговата поранешна готвачка, Сандра Ѓуретиќ, имаше можност да му подготви храна во ресторан со национална кујна што тој често го посетуваше.

Таа работеше во една позната белградска таверна, а еднаш раскажа каков бил Чолиќ во неговите неформални јавни настапи.

– Тој беше наш редовен гостин и, пред сè, човек од народот, со светол и весел дух, секогаш гостопримлив и насмеан. Секогаш кога ќе дојдеше во ресторанот, прво одеше во кујната да нè почасти нас кои работиме таму. Никој од познатите луѓе не го правеше тоа – открива блогерката, а потоа раскажа кои јадења ги нарачала Чола.

– Секогаш нарачуваше домашно приготвени јадења што беа на менито на ресторанот тој ден. Обожаваше домашни лепчиња и лебови што ги месев. Често доаѓаше со семејството, па дури и нарачуваше храна по телефон и доаѓаше само да ја земе. Бидејќи беше ресторан со национална кујна, немаше модерни колачи, но направивме вистинска мрзлива пита, кремпитас што ги правеа нашите баби, како и пити со ореви. Многу го сакаше сето тоа – изјави таа еднаш за Гранд онлајн.

